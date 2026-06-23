Gönen\'de kontrolden çıkan otomobil refüje devrildi

Balıkesir'in Gönen ilçesinde kontrolden çıkarak orta refüje yan yatan otomobilin sürücüsü, çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Gönen ilçesi Tuzakçı Mahallesi'nde meydana geldi. H.A. idaresindeki 10 SA 926 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak orta refüje yan yattı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, sürücünün yardımına koşarak kendi imkanlarıyla araçtan çıkardı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Gönen İtfaiye Grup Amirliğinden 1 araç ve 4 personel sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, sürücünün araçtan çıkarıldığını tespit ederek otomobil üzerinde gerekli kontrolleri yaptı.

Ekipler tarafından yaşanabilecek bir tehlikeye karşı aracın çevre emniyeti alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR