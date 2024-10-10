Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü, gerçekleştirdiği asayiş ve trafik uygulama kapsamında önemli sonuçlar elde etti. Uygulamada 56 şahıs sorgulanırken, 7 umuma açık park ve meydan kontrol edildi.
Trafik denetimleri sonucunda ise 24 motosiklet denetlendi. 7 motosiklete toplamda 56 bin 735 TL para cezası uygulanırken, bir araç ise trafikten men edildi. Uygulamada uygulanan yüksek para cezaları dikkat çekti. - BALIKESİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Gönen'de Trafik Denetimleri: 56 Bin TL Ceza - Son Dakika
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