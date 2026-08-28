Gönen\'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Balıkesir'in Gönen ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 133 gram bonzai ele geçirildi, olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürüttüğü istihbari ve saha çalışmaları kapsamında başarılı bir operasyona imza attı. Ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyonda yapılan aramalarda, 133 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

Olayla bağlantılı olduğu tespit edilerek gözaltına alınan 1 şüpheli şahıs, emniyetteki ifade ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şüpheli, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. İlçe genelinde zehir tacirlerine yönelik operasyonların hız kesmeden ve kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.