Gönen\'deki Fabrika Yangınında 7 Gözaltı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde bulunan Teksüt fabrikasında geçtiğimiz gün çıkan yangınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 7 kişi gözaltına alındı.

Fabrikanın sevkiyat bölümünde başlayan ve kısa sürede depolama alanlarına sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınmış, soğutma çalışmalarına geçilmişti. Olayda Ahmet Can İzmirli ile Özcan Yıldırım hayatını kaybetmiş, fabrikanın büyük bölümünde maddi hasar meydana gelmişti. Özcan Yıldırım'ın ise yangından bir gün önce oğlunun sünnetini yaptığı öğrenilmişti.

Yangının çıkış nedenine ilişkin araştırmalar devam ederken, bilirkişi raporunun hazırlanmasının ardından resmi bilgilendirme yapılacağı öğrenildi. - BALIKESİR