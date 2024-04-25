Gönül Dağı dizisinin setinde taciz skandalı! İki kadın arasındaki davada karar çıktı - Son Dakika
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Gönül Dağı dizisinin setinde taciz skandalı! İki kadın arasındaki davada karar çıktı

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinin setinde saç asistanı olarak çalışan Zeynep Çetinkaya, kendisini zorla öpmeye çalışarak taciz eden makyaj şefi Kardelen Özbek'e dava açtığı ortaya çıktı. Sivrihisar Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Kardelen Özbek suçlu bulundu.

25.04.2024 09:53  Güncelleme: 09:58
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Uzun süredir TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinin setinde bir taciz skandalı meydana geldi. Geçtiğimiz sene 31 Ağustos'ta iki set çalışanı kadın arasında bir tacizin yaşandığı ve olayın yargıya taşındığı ortaya çıktı.

ZORLA ÖPMEYE ÇALIŞTI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, saç Asistanı Zeynep Çetinkaya'nın dudağından öpmeye çalışarak kendisini taciz eden setin Makyaj Şefi Kardelen Özbek'e dava açtığı öğrenildi. Sivrihisar Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Kardelen Özbek suçlu bulundu.

"HIZLI, ADİL VE HAKKANİYETLİ BİR KARAR ÇIKTI"

Sinema TV Sendikası avukatı Ceren Kalı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Sinema TV Sendikası olarak iş yerinde gerçekleşen her türlü cinsel taciz ve cinsel istismar davalarını istisnasız takip etmeye ve mağdurlara hukuki destek sunmaya çalışıyoruz. Bu davada oldukça hızlı ve etkin bir soruşturma yapılarak dava açılması ve failin cezalandırılması mümkün olabildi. Hızlı, adil ve hakkaniyetli bir karar çıkmış olmasının adalete olan inancı perçinleyici yönünün oldukça önemli olduğunu düşünüyoruz" dedi.

"TACİZ EDİLDİĞİNİ SÖYLEDİKTEN SONRA İŞTEN ÇIKARILDI"

Sinema TV Sendikası yaptığı yazılı açıklamada "Köprü Film'in yapımcılığını üstlendiği 'Gönül Dağı' isimli dizi film projesinde Saç Asistanı olarak çalışan meslektaşımız Zeynep Çetinkaya (21) aynı dizinin setinde Make UP Şefi olarak çalışan Kardelen Özbek tarafından cinsel tacize uğramış, yapım şirketi tarafından ise maruz kaldığı tacizi bildirmesine rağmen haksız olarak işten çıkartılmıştır. Sendika olarak takip ettiğimiz dava dosyasında çıkan kararda; Mahkeme Zeynep Çetinkaya'ya cinsel tacizde bulunan Kardelen Özbek'i suçlu bularak, cezalandırılmasına karar vermiştir. Zeynep Çetinkaya'nın Yanındayız!"

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Son Dakika 3.Sayfa Gönül Dağı dizisinin setinde taciz skandalı! İki kadın arasındaki davada karar çıktı - Son Dakika

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