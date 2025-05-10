Gördes\'te İzinsiz Ateş Yakan İki Kişiye Ceza

Manisa'nın Gördes ilçesinde orman yangınlarına karşı alınan önlemler kapsamında, ormanlık alana sınır bahçelerinde izinsiz şekilde ateş yakan iki kişiye idari para cezası kesildiği açıklandı.

Gördes İlçe Jandarma Komutanlığı devriyeleri, 9 Mayıs tarihinde Oğulduruk Mahallesi ile Bölükpaşa Mevkii arasında gerçekleştirdikleri kontroller sırasında, ormanlık alana sınır bahçelerinde temizlik amacıyla ateş yakan T.O. (70) ve Y.K. (58) isimli şahısları tespit etti.

Orman yangınlarına sebebiyet verme riski taşıyan davranış nedeniyle şahıslara, Kabahatler Kanunu'nun Emre Aykırı Davranış maddesi gereğince kişi başı 2 bin 953 TL olmak üzere toplam 5 bin 906 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Jandarma tarafından yapılan açıklamada, vatandaşları özellikle yaz aylarında artan orman yangını riskine karşı daha duyarlı olmaya davet edilerek, ateş yakılmaması ve orman çevresinde daha dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulunuldu. Açıklamada ayrıca ormanları korumanın herkesin ortak sorumluluğu olduğu vurgulandı. - MANİSA