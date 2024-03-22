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Görevi başında polisi şehit eden sanığa ceza yağdı

KAYSERİ - Kayseri'de polis memurunun şehit olduğu silahlı çatışmaya ilişkin 'kasten öldürme' suçundan yargılanan sanığa; 41 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Kayseri Adalet Sarayı 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık A.T., tutuksuz sanık İ.C., müşteki; A.A., D.A. ve taraf avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısı şehit polis memuru Murat Akpınar'ı görevi başında öldüren sanık A.T.'nin 'kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını istedi.

Yapılan yargılama sonucunda mehkeme heyeti sanık A.T.'ye 'olası kastla öldürme' suçundan 25 yıl, 2 ayrı 'öldürmeye teşebbüs' suçundan 14 yıl 3 ay ve 'yaralama' suçundan 2 yıl hapis cezası verdi. Diğer sanık C.T. ise 'silahla tehdit' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay

Kocasinan ilçesi Sanayi Mahallesi Serdarlı Sokak'ta, 13 Ağustos 2023 tarihinde bir kıraathaneye elinde tüfekle gelen A.T., beraberindeki M.T. ile kıraathanedekilerle tartışmaya başlamış, olaya müdahale eden polis memuru Murat Akpınar, A.T.'nin tüfekle ateş açması sonucu göğsünden yaralanmıştı. Şehit Polis Akpınar, kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 34 gün süren yaşam mücadelesi sonrası şehit olmuştu.