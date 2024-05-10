Görgü tanıklarının verdiği bilgiler doğru çıkmadı - Son Dakika
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Görgü tanıklarının verdiği bilgiler doğru çıkmadı

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Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Armutlu Mahallesi'nde kaybolan Ekonomist Korhan Berzeg'in kaybolduğu güne dair görgü tanığı olduklarını söyleyen kişilerin verdiği bilgilerin yetkililerce doğrulanmadığı ortaya çıktı. Araştırmalar sonucunda, bölgede bahsedilen yabancı aracın bulunmadığı ve görgü tanıklarının ifadelerinin çelişkili olduğu belirlendi. Ayrıca, görgü tanıklarının bahsettikleri yerin kaybolduğu noktadan uzak olduğu ve daha önce Berzeg ile ilgili hiçbir ifadelerinin olmadığı da tespit edildi.

10.05.2024 10:05
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Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı kırsal Armutlu Mahallesi'nde kaybolan Ekonomist Korhan Berzeg'in kaybolduğu güne dair görgü tanığı olduklarını söyleyen kişilerin verdiği bilgilerin doğru olmadığı, yetkililerce tespit edildi.
Ekonomist Korhan Berzeg'in kaybolduğu gün ile ilgili görgü tanığı olduklarını iddia eden kişilerin, bölgede yabancı bir araç gördüklerine dair verdikleri farklı ifadeler yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Bu kişilerin basına da yansıyan bu ifadeleri ile ilgili yetkililerden edinilen bilgiler doğrultusunda, araç ile ilgili araştırmanın yapıldığı ancak böyle bir aracın bölgede görülmediği, iddiaların da gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Bölgede bulunan 90 güvenlik kamerasının tek tek incelendiği ancak bahsedilen araca ait hiçbir kaydın olmadığı, ayrıca görgü tanıklarının aracı gördüklerini iddia ettikleri noktanın Korhan Berzeg'in kemiklerinin bulunduğu noktanın tam tersi istikamette ve kuş uçuşu 3 bin 500 metre uzaklıkta olduğu kaydedildi.
Diğer yandan her iki görgü tanığının verdiği ifadelerin çelişkili olduğu da belirtildi. Berzeg'in sabah saat 8.30'da kaybolduğu ancak görgü tanıklarının aracı saat 15.30'da gördüklerini iddia ettikleri, yani arada 7 saatlik bir zaman farkı olduğu bilgisi paylaşıldı. Görgü takınaklarının Berzeg'in kemiklerinin bulunduğu yere gidiş yolu olarak anlatılan yeri de yanlış ileri sürdükleri söylendi. Bu kişilerin Korhan Berzeg ile ilgili daha önce de hiçbir ifadelerinin olmadığı dile getirildi. - BALIKESİR

Görgü tanıklarının verdiği bilgiler doğru çıkmadı
Kaynak: İHA

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