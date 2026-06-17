Engel tanımayan çifti büyükşehir belediye otobüsü ayırdı

Adana'da ocak ayında büyükşehir belediyesine ait otobüsün çarpması sonucu ağır yaralanan görme engelli edebiyat öğretmeni, 6 ay süren hayat mücadelesini kaybetti. Engel tanımayarak birbirine seven ve evlenen görme engelli çifti kaza ayırdı. Engelli adam, dünyaya yeni gelen oğluna dokunamadan hayatını kaybederken, eşi ise doğum yaptığı için cenazeye katılamadı.

Kaza, 23 Ocak'ta merkez Sarıçam ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, görme engelli rehber öğretmen Gülşen Mut (39) ile edebiyat öğretmeni eşi Ediz Mut (52), yarıyıl tatili nedeniyle görev yaptıkları İzmit'ten Adana'ya geldi. İddiaya göre, görme engelliler derneğine gitmek için evden çıkan çifte, kaldırımdan inip karşıya geçtikleri sırada büyükşehir belediyesine ait otobüs çarptı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan çift ambulanslarla hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Kazanın ardından gözaltına alınan otobüs şoförü, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kazada ağır yaralanan Ediz Mut, yaklaşık 6 ay boyunca hastanede komada yaşam mücadelesi verdi. Durumu ağır seyreden Mut, 15 Haziran'da hayatını kaybetti.

"Oğluna dokunamadan hayatını kaybetti"

Hayatını kaybeden Ediz Mut için dün merkez Yüreğir ilçesine bağlı Ali Hocalı Mahallesi Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Ailesi, yakınları ve arkadaşlarının katıldığı törende Mut, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Öte yandan, Ediz Mut'un aşık olup engel tanımayarak 2019 yılında evlendiği görme engelli öğretmen eşi Gülşen Mut'un yaklaşık bir hafta önce erkek çocuk dünyaya getirdiği öğrenildi. Doğum nedeniyle cenazeye katılamayan Gülşen Mut'un, eşinin vefat haberinin ardından büyük üzüntü yaşadığı belirtildi. Ediz Mut'un ise dünyaya gelen tek oğluna dokunamadan hayatını kaybetmesi yürekleri burktu. - ADANA