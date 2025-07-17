İstanbul'da sokak ortasında yaşanan olay hem sürücülere hem de çevredeki vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Elinde bıçak bulunan bir kişi, aniden yoldan geçen bir aracın camını kırarak bağırmaya ve küfürler etmeye başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yakalanan şahıs, "Aracın camını neden kırdın?" sorusuna tuhaf cevaplar verdi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Görüntü İstanbul'dan! Elinde bıçakla yoldan geçen araca böyle saldırdı - Son Dakika
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