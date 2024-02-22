Görüntü Türkiye'den! Abisinin evinde yengesini başka bir adamla bastı - Son Dakika
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Görüntü Türkiye'den! Abisinin evinde yengesini başka bir adamla bastı

Abisinin evine giden bir kişi, yengesini tanımadığı biriyle yarı çıplak halde yakaladı. O anlarda öfkeden deliye dönen adamın çektiği video, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

22.02.2024 15:52  Güncelleme: 16:19
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Sosyal medyada paylaşılan aldatma videolarına bir yenisi daha eklendi. İddiaya göre; abisinin evine giden bir kişi, yengesini tanımadığı bir adamla yarı çıplak halde yakaladı.

TEHDİTLER SAVURMAYA BAŞLADI

O anları kayda alan kişi, hem yengesine hem de birlikte yakaladığı adama tehditler savurdu. Kadın o anlarda "Onun suçu yok abi" dese de öfkeli adamı sakinleştiremedi. Video, kısa sürede sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.

Görüntü Türkiye\'den! Abisinin evinde yengesini başka bir adamla bastı

Aldatmak, Gündem, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Görüntü Türkiye'den! Abisinin evinde yengesini başka bir adamla bastı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (27)

  • Alucralı: Böyle rezilliği haber diye veriyorsunuz 1060 57 Yanıtla
  • Mehmet Aytekin: Başa verme Yarabbi 1004 12 Yanıtla
  • Harun Gür: Rahmetli Erbakan:( önce ahlak ve maneviyat) diyordu. Ahlak olmadıktan sonra ne olursan ol. 825 29 Yanıtla
  • Ali Yıldız: Kadın diyor ki ; Mehmet abi bildiğin gibi değil Bence Mehmet abi abartıyor !!! Hele ablayı bi dinlesin ya … Hey Allahım ya 535 26 Yanıtla
  • Burak Öğüt: Kurgu olabilir. Öyle bir durumda ikisini yakalayacak kadın sakin sakin onun suçu yok diyecek. Yakalayan adam da sadece küfür etmekle yetinecek öyle mi ? ?? 381 80 Yanıtla
  • Ercan Soykök: Mehmet abisi yanlış anlamış. Yaz kızım 2 tonnçimento 3 ton demir …….?? 425 13 Yanıtla
  • sait turk: At izi It izine karışmış vallahi, şu yakalandıkları. duruma bakın, birde onun suçu yok! diyene bakın dilim tutuldu diyecem ama her gün tv,lerde görüyoruz bunları 284 5 Yanıtla
  • Erkut Köse: Bazı kadınlarda böyle tipleri bayılıyorlar 252 16 Yanıtla
  • imre Tökeli: evet cukkaci mercümek‘de cok aklakliydi helala harama cok dikkat ederdi 71 35
  • Necati Kaya: Ahlak eline ,diline,beline sahip olmaktir. Sadece belini tutup ,dilini ülkesine ihanette,elini ahtapot gibi kayıp trilyonlarda ustü kapatılan akçeli olaylarda adı geçmek ahlâklı olmak değildir. 81 19
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SON DAKİKA: Görüntü Türkiye'den! Abisinin evinde yengesini başka bir adamla bastı - Son Dakika
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