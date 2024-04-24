Göynük'te Orman Yangınlarına Yönelik Eğitim Tatbikatı Düzenlendi - Son Dakika
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Göynük'te Orman Yangınlarına Yönelik Eğitim Tatbikatı Düzenlendi

Göynük\'te Orman Yangınlarına Yönelik Eğitim Tatbikatı Düzenlendi

Bolu'nun Göynük ilçesinde, geçen yıl en çok orman yangının çıktığı bölgede, muhtemel orman yangınlarına yönelik eğitim tatbikatı düzenlendi. Tatbikatta, personel orman yangınlarına zamanında ve bilinçli müdahalenin önemi, iş güvenliği ve ilk müdahale yöntemleri konularında bilgilendirildi. Ayrıca, orman muhafaza memuru ve yangın işçilerine hortum serme ve yangına müdahale tatbikatı yaptırıldı.

24.04.2024 15:43
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Bolu'da geçen yıl en çok orman yangının çıktığı Göynük ilçesinde muhtemel orman yangınlarına yönelik eğitim tatbikatı yapıldı.

Göynük Orman İşletme Müdürlüğünce İşletme Müdürü Ahmet Öztürk koordinesinde orman yangını sezonuna hazırlık amacıyla tüm personelin katıldığı eğitim hedefiyle tatbikat düzenlendi. Her türlü duruma hazırlıklı olmak için yapılan tatbikatta ilk müdahale yöntemleri, orman yangınlarına zamanında ve bilinçli müdahalenin önemi ve iş güvenliği konularında detaylı bilgilendirme yapıldı. Daha sonra yangına müdahale ekipmanları tanıtılarak orman muhafaza memuru ve yangın işçilerine hortum serme ve yangına müdahale tatbikatı yaptırıldı. Bu tür tatbikatların belli aralıklarla tekrarlanacağı öğrenildi. - BOLU

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Göynük'te Orman Yangınlarına Yönelik Eğitim Tatbikatı Düzenlendi - Son Dakika
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