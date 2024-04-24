Göynük\'te Orman Yangınlarına Yönelik Eğitim Tatbikatı Düzenlendi

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Bolu'da geçen yıl en çok orman yangının çıktığı Göynük ilçesinde muhtemel orman yangınlarına yönelik eğitim tatbikatı yapıldı.

Göynük Orman İşletme Müdürlüğünce İşletme Müdürü Ahmet Öztürk koordinesinde orman yangını sezonuna hazırlık amacıyla tüm personelin katıldığı eğitim hedefiyle tatbikat düzenlendi. Her türlü duruma hazırlıklı olmak için yapılan tatbikatta ilk müdahale yöntemleri, orman yangınlarına zamanında ve bilinçli müdahalenin önemi ve iş güvenliği konularında detaylı bilgilendirme yapıldı. Daha sonra yangına müdahale ekipmanları tanıtılarak orman muhafaza memuru ve yangın işçilerine hortum serme ve yangına müdahale tatbikatı yaptırıldı. Bu tür tatbikatların belli aralıklarla tekrarlanacağı öğrenildi. - BOLU