Gözaltına alınan KİPTAŞ Başkanı Ali Kurt'un ses kaydı ortaya çıktı: Gelmeyen işin ödemesini yaptım - Son Dakika
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Gözaltına alınan KİPTAŞ Başkanı Ali Kurt'un ses kaydı ortaya çıktı: Gelmeyen işin ödemesini yaptım

Gözaltına alınan KİPTAŞ Başkanı Ali Kurt\'un ses kaydı ortaya çıktı: Gelmeyen işin ödemesini yaptım
25.05.2025 00:27
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt'a ait olduğu belirtilen bir ses kaydı ortaya çıktı. Kayıtta Ali Kurt olduğu belirtilen kişinin gelmeyen işin ödemesini yaptığını söylediği duyuldu.

Gözaltına alınan KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt'a ait olduğu belirtilen ses kaydında Kurt'un "Gelmeyen işin ödemesini yaptım" dediği iddia edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında kritik bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt'a ait olduğu belirtilen bir ses kaydı ortaya çıktı.

"GELMEYEN İŞİN ÖDEMESİNİ YAPTIM"

Ses kaydında Ali Kurt olduğu belirtilen kişinin "Şunu söylemek de haksızlık ya. KİPTAŞ önünü kesti, KİPTAŞ yardımı etmedi. Ezbere böyle konuşmak. Bu haksızlık yani. Ya belgeler orada, bak tekrar söylüyorum arkadaşlar. Bugün buraya kayyum atarlar. Vallahi billahi. Bu işi feshederler, teminatlarınızı yakarlar, bize de zimmet çıkarırlar. Çünkü gelmeyen işin ödemesini yaptım. Kadir abi, sen şimdi önümü hiç açmadın, önümü tıkadın diyorsun da senin hayatında herhalde hiç önünü tıkamamışlar" dediği görüldü.

Kim olduğu belirtilmeyen bir başka kişi ise Kurt'a, "1 kuruş almadan 26 milyon ödeme yaptık" diye yanıt verdiği görüldü.

"ŞU AN FİŞİ ÇEKSELER UMARIM AYNI KOĞUŞA DÜŞERİZ"

Ses kaydının devamında ise Kurt, "Ses kaydında tartışmalar yaşandığı görüldü. Kurt tartışmalarının ardından şunları söyledi: "Çek gelmeden ödeme yaptım mı, yapmadım mı? Ben şu an ihale kanununa muhalefetten.. Bak şu gün fişi çekseler, 26 milyon zimmetim var. Kusura bakmayın da risk almadın, sorumluluğa girmedin diyemezsin. Şu an fişi çekseler umarım aynı koğuşa düşeriz yani" dediği görüldü.

GÖZALTINA ALINMIŞTI

İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığı'nda yapılan incelemelerde bazı usulsüzlüklerin tespit edilmesi üzerine harekete geçilmişti.

Bu kapsamda haklarında gözaltı kararı verilen KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt, İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay, İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Seyfullah Demirel, İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun koruma müdürü Mustafa Akın, İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık, Yapı Merkez İnşaat sahipleri Mustafa Başar Arıoğlu, Erdem Arıoğlu ile Özge Arıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 44 zanlı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul, İzmir, Trabzon, Antalya, Tunceli ve Kocaeli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınmıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Ali Kurt, Politika, 3-sayfa, Kiptaş, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gözaltına alınan KİPTAŞ Başkanı Ali Kurt'un ses kaydı ortaya çıktı: Gelmeyen işin ödemesini yaptım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • 340856:
    Adamlar resmen belediyeyi Ali babanın çiftliğine çevirmişler. kim kim dum duma... 27 4 Yanıtla
  • Lina@870400:
    dinsizin hakkindan imansiz gelir ..yav karistirdim galiba imamoglu gelir demek istemistim..yani biz galip gelecegiz 7 10 Yanıtla
  • Halis demir:
    bu gözü dönmüş caniler çıkmasın içeriden toplumda yerleri yok tokatcılıkta sınır tanımamışlar içeride islah olurlar belki. 12 4 Yanıtla
  • barış özcan:
    Hala bunları savunan var mı acaba. 12 4 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Pıttığını yediğim pamuk hatun yorum yap 2 0 Yanıtla
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