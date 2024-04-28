İş yerine sığınan genci taraftarlara vermediler, ortalık savaş alanına döndü...O anlar cep telefonu kamerasında - Son Dakika
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İş yerine sığınan genci taraftarlara vermediler, ortalık savaş alanına döndü...O anlar cep telefonu kamerasında

İzmir'de Göztepe'nin Süper Lig'e çıkmasının ardından yaşanan kutlamalar sırasında bir iş yerine sığınan bir genç, esnaf tarafından korunmaya çalışıldı. Ancak bu durum taraftarlar ile iş yeri çalışanları arasında kavgaya neden oldu. Kavga sırasında sandalyeler havada uçuştu ve olaylar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

28.04.2024 23:51
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İş yerine sığınan genci taraftarlara vermediler, ortalık savaş alanına döndü...O anlar cep telefonu kamerasında

Göztepeli taraftarlar ile esnafın kavgasında sandalyeler havada uçuştu

İZMİR - İzmir'de, Göztepe'nin Süper Lig'e çıkmasının arından yaşanan kutlamaların devamında kavga çıktı. Bir grup taraftardan kaçarak bir iş yerine sığınan gence esnaf sahip çıkınca, taraftarlar ile iş yeri çalışanları arasında kavga çıktı. Tekme ve yumrukların yanı sıra sandalyelerin havada uçuştuğu kavga kameraya yansıdı.

Trendyol 1 Lig'in 32. haftasında Göztepe evinde karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 2-0'lık skorla mağlup ederek, Eyüpspor'un ardındın Süper Lig'e çıkan ikinci takım olmuştu. Maçın bitiminden itibaren binlerce taraftar doyasıya takımlarının bir üst lige çıkışını kutlarken, akşam saatlerinde Konak Güzelyalı Mahallesi'nde kavgalar yaşandı. İddiaya göre, kalabalık Göztepe taraftarının kovaladığı bir genç, Mithatpaşa Caddesi'nde bulunan bir iş yerine sığındı. Bunun üzerine iş yeri çalışanları da içeri girerek genci darp etmek isteyen taraftarlara engel oldu. Bir süre aralarında sözlü tartışma yaşanan taraftarlar ile iş yeri çalışanları arasından bir anda kavga çıktı.

Motosikletle kavganın arasına dalıp, kaskıyla vurmaya başladı

İş yeri çalışanları ile kalabalık Göztepe taraftarları arasında çıkan kavga, anbean cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde; iş yeri çalışanları ile taraftarlar arasında sözlü tartışmanın ardından kavga çıktığı ve taraftarlar ile iş yeri çalışanlarının birbirlerine sandalye fırlattıkları, bu esnada kavganın arasına motosikletiyle dalıp bir kişiye çarpan motokuryenin ise kaskıyla çarptığı kişiye vurduğu, o esnada iş yerinin önündeki masada bulunan müşterilerden küçük bir kızla yanındaki kadının kavganın ortasında kaldığı yer aldı.

Öte yandan, yine aynı caddede taraftarların kendi aralarında yaptıkları bir başka kavga ve kavga esnasında kabalalık bir grubun yere düşürdükleri şahsa tekmeler attığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Polis ekiplerinin müdahalesiyle kalabalık grubun dağıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İş yerine sığınan genci taraftarlara vermediler, ortalık savaş alanına döndü...O anlar cep telefonu kamerasında - Son Dakika

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SON DAKİKA: İş yerine sığınan genci taraftarlara vermediler, ortalık savaş alanına döndü...O anlar cep telefonu kamerasında - Son Dakika
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