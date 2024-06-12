Grand İsias Otel davası 22 Ekim'e ertelendi - Son Dakika
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Grand İsias Otel davası 22 Ekim'e ertelendi

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesinde 3'ü tutuklu 11 kişinin yargılandığı Grand İsias Otel davası 22 Ekim'e ertelendi. KKTC adına Ceza Hukukcusu Prof. Dr. Devrim Aydın, davaya müdahil olma talebinde bulundu.

12.06.2024 13:51
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Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesinde 3'ü tutuklu 11 kişinin yargılandığı Grand İsias Otel davası 22 Ekim'e ertelendi.

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde, KKTC'li sporcuların ve tur rehberlerinin de aralarında bulunduğu 72 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı Grand İsias Otel'le ilgili davanın 3'üncü duruşması bu sabah başladı. Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesinde 3'ü tutuklu 11 kişinin yargılandığı davada ilk olarak Adıyaman Cumhuriyet Savcısı, bilirkişi raporlarının beklenmesini ve mevcut durumun devamını talep etti.

Müştekiler "adalet istiyoruz" diyerek, tahliye edilen ve tutuksuz yargılanan kişilerin tekrar tutuklanmalarını talep etti.

KKTC adına Ceza Hukukcusu Prof. Dr. Devrim Aydın, hayatını kaybeden sporcuların, uluslararası müsabakalarda KKTC'nin tanıtımında önemli bir görev üstlendiğini belirterek KKTC'nin davaya müdahil olmasını talep etti.

Müşteki avukatları soruşturma izni verilen belediye görevlileriyle ilgili dosyanın birleştirilmesini, sanıkların 'bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan yargılanmasını talep etti.

Tutuklu sanık Ahmet Bokurt, müşteki yakınlarının kendisine 'katil' diye hitap etmesiyle ilgili, "Ben katil değilim, ben otel sahibiyim. Otelimiz 8 katlı olsa da biz 13 kata göre yaptık. Oteli yaparken kolon sayısı fazla ve kolon genişliği yüksektir. Ben otelimi 13 katın yükünü taşıyacak şekilde yaptım. Ben sağlam bir otel yaparken beni haksız yere eleştirmelerini kabul etmiyorum. Benim kaçma ihtimalim olduğu söyleniyor. Ben hiçbir yere kaçmam. Ben 1974 Kıbrıs savaşına çağırıldığımda, kaçacak olsam savaştan kaçardım. Ben ve ailem suçsuzdur. Biz müteahhit değiliz. Suçlamaları kabul etmiyorum. Katil değilim, tahliyemi istiyorum" dedi.

Tutuklu sanık Mehmet Fatih Bozkurt suçlamalara yönelik, "1993-1995 yılında yapılan inşaat çalışmalarında ben Kıbrıs'ta öğrenciydim, ben yoktum. Babamın tüm sorumlulukları yerine getirerek inşaatı yaptığına inanıyorum. 2001 yılında şirkete dahil oldum. Yönetim kurulundayım ama ben işletmede bulunmadım. Ben otomotiv sektöründe yer alıyorum" dedi.

Tutuklu sanık Mimar Erdem Yıldız, kendisinin mimar olduğunu, yapım ile ilgili ilgisinin olmadığını aktardı.

Sanık avukatları, müştekilerin sanıklara yönelik kullandığı hakaret içeren ifadelere mahkeme heyetinin müdahale etmesini talep etti.

Mahkeme heyeti tarafları dinledikten sonra ara karar vermek için 15 dakika mahkemeye ara verdi.

Mahkeme başkanı daha sonra ara kararı açıkladı. Kararda, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, tutuksuz sanıklar hakkındaki hükümlerin devamına, KKTC'nin davaya müdahil olma talebiyle ilgili daha önce karar verildiği için talebin reddine, davanın 4. duruşmasının 22 Ekim 2024 tarihinde görülmesine karar verildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Grand İsias Otel davası 22 Ekim'e ertelendi - Son Dakika

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