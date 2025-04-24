Grand İsias Oteli Davası 16 Temmuz\'a Ertelendi

Adıyaman'da 72 kişinin hayatını kaybettiği Grand İsias Oteli'nin yıkılmasında sorumluluğu bulunduğu iddia edilen kamu görevlilerinin yargılandığı dava 16 Temmuz tarihine ertelendi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Adıyaman'da 72 kişinin hayatını kaybettiği Grand İsias Oteli'nin yıkılmasında sorumluluğu bulunan Adıyaman Belediyesindeki görevliler, 1. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı.

İsias Otel'in 1993 yılındaki ilk ruhsatında imzası bulunan Adıyaman Belediyesi İmar Müdürü Y.G., 2001 yılındaki ikinci yapı ruhsatında imzası bulunan İmar Müdürü M.S.A, Ruhsat Büro Şefi B.B., dönemin Belediye Başkan Yardımcısı O.B., Yapı Kontrol Biriminde görevli daimi işçi A.K., Ruhsat Büro Teknisyeni F.K., "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan yargılanıyor. Sanıklardan O.B., M.S.A., A.K., ve F.K., duruşma salonunda hazır bulunurken, SEGBİS üzerinden ise Ankara'dan B.B., Y.G., ise İzmir'den bağlandı.

Mahkeme sanıkların dinlenmesiyle başladı. Sanıklar suçsuz olduklarını ve beraatlarını istedi. Sanıkların savunmalarının ardından müştekiler ve müştekilerin avukatları da beyanlarında sanıkların 'olası kasıttan' tutuklu yargılanmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti ara karar için duruşmaya 40 dakika ara verdi. Ara karar öncesinde Cumhuriyet Savcısı mütalaasını açıkladı.

Mahkeme heyeti, dönemin belediye başkanı hakkında suç duyurusu yapılmasıyla ilgili talebin reddine, sanıkların olası kast ile ilgili ek savunma alınmasının reddine, Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesinin istinaf aşamasında olması nedeniyle birleştirme talebi yönünde karar verilmesine yer olmadığına, dosyadaki delil durumu, sanıklara atfedilen kusurun ağırlığı ile bu aşamaya kadar sanıkların kaçma şüphesini uyandıran bir emareye rastlanılmaması sebebiyle tutuklanması yönündeki talebin ayrı ayrı reddine, yurt dışına çıkış yasağı yönündeki tedbirlerin devam etmesine ve duruşmanın 15 Temmuz 2025 tarihine ertelenmesine karar verdi.

Burada aileler adına konuşan Ruşen Yücesoylu Karakaya, "Bizim canlarımız toprak altında ve onlara söz verdik. Bizler bu davanın peşini hiçbir zaman bırakmayacağız. Her daim burada olacağız" şeklinde konuştu. - ADIYAMAN