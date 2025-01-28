Grand Kartal Otel'in Genel Müdürü Yangın Anını Anlattı: 'O Anda Hiçbir Şey Düşünemedim' - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Grand Kartal Otel'in Genel Müdürü Yangın Anını Anlattı: 'O Anda Hiçbir Şey Düşünemedim'

Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Oteli'ndeki yangının ardından otelin Genel Müdürü Emir Aras'ın ifadesi ortaya çıktı. Aras, yangın sırasında otelde bulunduğunu ve duman yoğunluğundan dolayı tehlike ikazına basamadığını belirtti.

28.01.2025 21:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

78 kişiye mezar olan otel sahibinin damadının ifadesi ortaya çıktı: "O anda hiçbir şey düşünemedim"

BOLU - Bolu'da 78 kişiye mezar olan otel faciasında Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'ün damadı Otel'in Genel Müdürü Emir Aras'ın ifadesi ortaya çıktı. Damat Emir Aras, "Olanlara çok üzgünüm. Yangın sırasında ben oteldeydim ve 7. katta bulunuyordum. Kızım yanımdaydı. Gece telefonum çaldı ve yangın olduğu söylendi" şeklinde konuştu.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 19 kişi tutuklandı. Soruşturma süreci devam ederken Grand Kartal Otel'in işletme sahibi Halit Ergül'ün damadı Otel Genel Müdürü Emir Aras'ın ifadesi ortaya çıktı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Damat Emir Aras ifadesinde yangın sırasında otelde olduğunu ve duman yoğunluğundan ikaz butonuna basamadığını dile getirdi.

Yangın çıktığı esnada otelde olduğunu belirten Damat Emir Aras, "Gazelle Resort Otele 2012 yılında başladım. Rezervasyonlara bakıyordum. Aynı zamanda bilgisayar mezunu olduğum için bilgisayar işlerini yapıyordum. Her kış Kartalkaya'ya çıkıyordum. Grand Otel de genel müdür olarak görev yaparım. Ancak fiilen bilgisayarlara bakarım. Oteldeki denetimleri muhasebeci yapar. Sezon başında İl Sağlık Müdürlüğü, Özel İdare ve Turizm Bakanlığı'ndan gelen yetkililerle birlikte denetimler yapılır. Bu denetimlere muhasebeciler rehberlik eder. Denetmenlere ayrıca otel müdürü refakat eder. Otel Müdürü Zeki Yılmaz daha çok resepsiyona bakar, personelin arasındaki irtibatı sağlar, toplantıları yapar. En son, Turizm Bakanlığının yaptığı denetimde ben de bulunuyordum. Turizm Bakanlığından gelen yetkililer oteli her yönüyle denetlediler. Genelde yapılan denetimlere refakat etmiyorum. Ancak 15 Aralık 2024 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığının denetimi gerçekleşti. Bu denetim yaklaşık 5-6 saat sürdü. Belediyenin denetimi olup olmadığını bilmiyorum. Otel müdürü olarak aynı zamanda güvenlikten de sorumluyum, ayrıca damat olduğum için de oradaydım. Olanlara çok üzgünüm. Yangın sırasında ben oteldeydim ve 7. katta bulunuyordum. Kızım yanımdaydı. Gece telefonum çaldı ve yangın olduğu söylendi. Kapıyı açtım, telefonum tekrar çaldı. Kat sorumlusu arıyordu ve yangın olduğunu, restoran kısmında başladığını belirtti. Merdivenlerden indim ve dışarıya çıktım. İkaz butonlarına basamadım çünkü yangın çok yoğundu. O anda hiçbir şey düşünemedim. Suçlamaları kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Politika, Güvenlik, Mahkeme, 3-sayfa, Bolu, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Grand Kartal Otel'in Genel Müdürü Yangın Anını Anlattı: 'O Anda Hiçbir Şey Düşünemedim' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:42 Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu kıyafet bağış kutularını kaldırttı Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu kıyafet bağış kutularını kaldırttı
08:41 Siirt Belediyesi’ne kayyum atanan Kızılkaya’dan ilk hamle Siirt Belediyesi'ne kayyum atanan Kızılkaya'dan ilk hamle
07:56 Kurmaylarından Erdoğan’a yangın facialarına karşı çözüm teklifi: Otelleri de özel sektör denetlesin Kurmaylarından Erdoğan'a yangın facialarına karşı çözüm teklifi: Otelleri de özel sektör denetlesin
07:22 Siirt Belediyesi’ne kayyum atandı Siirt Belediyesi'ne kayyum atandı
07:13 Kübra Par el hareketini neden yaptığını açıkladı Kübra Par el hareketini neden yaptığını açıkladı
14:38 Burak Yılmaz resmen Süper Lig ekibinin başına geçti Burak Yılmaz resmen Süper Lig ekibinin başına geçti
14:26 DeepSeek nedir, nasıl çalışır DeepSeek kripto paraları ve Bitcoin’i nasıl etkileyecek DeepSeek nedir, nasıl çalışır? DeepSeek kripto paraları ve Bitcoin'i nasıl etkileyecek?
14:18 Otel yangınında tutuklanan genel müdür Emir Aras’ın ifadesi ortaya çıktı Otel yangınında tutuklanan genel müdür Emir Aras'ın ifadesi ortaya çıktı
13:57 Trump’tan ’’Sadece iki cinsiyet var’’ açıklaması Trump'tan ''Sadece iki cinsiyet var'' açıklaması
13:52 Ekrem İmamoğlu’nun Mansur Yavaş sorusuna verdiği yanıt olay oldu Ekrem İmamoğlu'nun Mansur Yavaş sorusuna verdiği yanıt olay oldu
13:52 Dr. Ekrem Teymur: ’’Avrupa, Teknoloji Yarışında Geriye Düştü’’ Dr. Ekrem Teymur: ''Avrupa, Teknoloji Yarışında Geriye Düştü''
13:42 Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu’nun ifadeleri ortaya çıktı Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu'nun ifadeleri ortaya çıktı
13:41 Tülay Hatimoğulları, Meclis’te teröristbaşı Öcalan’ın mesajını paylaştı Tülay Hatimoğulları, Meclis'te teröristbaşı Öcalan'ın mesajını paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2025 10:16:44. #1.12#
SON DAKİKA: Grand Kartal Otel'in Genel Müdürü Yangın Anını Anlattı: 'O Anda Hiçbir Şey Düşünemedim' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.