Grand Kartal Otel Yangını Davası'nda Cuma Kararı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Grand Kartal Otel Yangını Davası'nda Cuma Kararı

Grand Kartal Otel Yangını Davası\'nda Cuma Kararı
14.07.2025 22:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu Baro Başkanı Sinan Barut, Grand Kartal Otel yangını davasında Cuma günü ara karar beklediklerini açıkladı.

Bolu Baro Başkanı Sinan Barut, Grand Kartal Otel yangını davasına ilişkin, "Cuma günü ara karar verileceğini düşünüyoruz" dedi.

Bolu Baro Başkanı Sinan Barut, Grand Kartal Otel yangınına ilişkin davanın duruşmasının görüldüğü Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Barut, 15 Temmuz sebebiyle mahkemeye 1 günlük ara verileceğini belirtti. Baro Başkanı Sinan Barut, davanın ise önümüzdeki hafta sonuçlanarak ara kararın verileceğini söyledi.

"Mahkeme bir günlük ara verecek"

15 Temmuz dolayasıyla mahkemeye bir günlük ara verileceğini söyleyen Sinan Barut, "Bugün Kartalkaya duruşmasının 8. günü. İlk aşamada sanıkların savunmaları alındı. Sanıkların savunmalarından sonra müşteki mağdur ailelerin beyanları alınmaya devam ediyor. Arada bekleyen tanıklar vardı. Tanıkların beyanları alındı. Bu tanıkların beyanlarına hem sanık avukatları hem de mağdur tarafın avukatları ve mağdur tarafın sorularıyla şu anda duruşma geçiyor. Bundan sonra tekrardan duruşmada olmayan bazı mağdur aileler Çarşamba günü itibarıyla beyanlar alınmaya devam edecek. Yarın, 15 Temmuz olmasından dolayı mahkeme bir günlük ara verecek. Mahkeme her gün sabah 9'dan akşam 12'ye kadar duruşmalarla devam ediyor" dedi.

"Cuma günü ara karar verileceğini düşünüyoruz"

Duruşmaların önümüzdeki hafta Cuma gününe kadar bitmesini beklediklerini ifade eden Barut, ara kararın da verileceğini söyledi. Sinan Barut, "Duruşmaların seyri muhtemelen önümüzdeki hafta Cuma'ya kadar sürecek ve biz ilk celsenin biteceğini umuyoruz. İlk celsenin bitmesiyle beraber mahkeme, tutukluluk konusunda hem adli kontrolü olan bazı sanıkların durumları hakkında ara karar verecek. Yine sanık ve mağdur avukatlarının tevsii tahkikat talepleri, yani soruşturmayı geliştirmeyi istedikleri talepleri mevcut. Bu talepler yönünden de bir karar vermesi bekleniyor. Tabii dava devam ederken bazı sanıklar hakkında da 4 kişinin adli kontrol kararı verildi. Biz zaten daha önce de söylemiştik. Şu anda tutuksuz olan sanıkların nasıl tutuklanma ihtimali olabileceği gibi bazı tutuklu sanıklar hakkında da adli kontrol ve tahliye imkanı da söz konusu. Bunların hepsinin biz Cuma günü, eğer yetişirse, karara bağlanacağını, ara karar verileceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

"Sanıkların savunmaları dikkat çekiciydi"

Sanıkların kendi üzerlerine atılan suçlamalara itirazda bulunduklarını belirten Baro Başkanı Barut, "Bu seyirde sanıkların beyanları, sanıkların savunmaları dikkat çekiciydi. Sanıkların ilk savunmalarında herhangi bir şekilde hiçbir sanık kendisine atılacak bir kusurun olmadığını belirtti. Bilinç raporlarına hep itirazlar oldu sanıklar tarafından. Buna karşı mağdur aileler tarafından sanıklara sorular geldi, özellikle bilinç raporları doğrultusunda. Ama tabii şu anda hem kusurun olup olmadığı hem de bu kusurun kendileri açısından olası kastın ya da bilinçli taksir olacağına dair kovuşturma devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"Sanık beyanına itibar edilmeyecektir"

Emir Aras'ın ailesiyle birlikte yangından kaçtığı görüntülerin mahkeme salonunda izletilmesine ilişkin soruya yanıt veren Başkan Barut, deliller varsa eğer sanıkların beyanına itibar edilmeyeceğini söyledi. Sinan Barut, "Ceza yargılamasında hiçbir zaman mahkeme heyeti ne suçu kabulle ne de inkarla herhangi bir şekilde bağlı değildir. Yani sanıkların savunması burada çok da fazla bizim için önem arz etmiyor. Aslında ceza yargısında önemli olan dosya kapsamları, deliller, görüntülerdir. Yani Emir Aras'ın herhangi bir şekilde 'ben yardım ettim' ya da 'etmedim' demesinin dışında, yardım edip etmediğine dair deliller varsa zaten sanık beyanına herhangi bir şekilde itibar edilmeyecektir. Görüntülerde gördüğümüz kadarıyla da Emir'in herhangi bir şekilde hiçbir şekilde yardım etmediği, doğrudan ailesiyle beraber dışarı çıktığına dair görüntüler var. mahkeme heyeti bunları değerlendirirken bu delillere göre değerlendirme yapacak. Zaten savcılık makamının, başsavcılığın iddianamede 'olası kast' demesinin sebebi, Emir'in eyleminin olası kast kapsamında değerlendirilmesinin sebebi de bundan kaynaklanıyor. Yani dışarı çıktıktan sonra herhangi bir şekilde fiili bir davranışta bulunmaması, kendisinin dışarı çıkıp herhangi bir kimseyi haberdar etmemesinden dolayı olası kastla yargılanıyor" ifadelerine yer verdi. - BOLU

Kaynak: İHA

Mahkeme, bolu, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Grand Kartal Otel Yangını Davası'nda Cuma Kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mezarda bal mumundan yapılmış bebek ve bebeğe sarılı muska bulundu Mezarda bal mumundan yapılmış bebek ve bebeğe sarılı muska bulundu
2 yeğenini öldüren amca tutuklandı 2 yeğenini öldüren amca tutuklandı
4 üniversitede 14 fakülte ve enstitü kapatıldı 4 üniversitede 14 fakülte ve enstitü kapatıldı
Şile Belediyesi soruşturmasında Başkan Kabadayı ile birlikte 5 şüpheli tutuklandı Şile Belediyesi soruşturmasında Başkan Kabadayı ile birlikte 5 şüpheli tutuklandı
Hatalı park uyarısı yapılan sürücü ve yakınları polise saldırdı Hatalı park uyarısı yapılan sürücü ve yakınları polise saldırdı
Chelsea - PSG maçının sonunda ortalık karıştı Luis Enrique, yıldız futbolcuya vurdu Chelsea - PSG maçının sonunda ortalık karıştı! Luis Enrique, yıldız futbolcuya vurdu
Asgari ücrete ’çifte’ zam talebi AK Partili vekiller Kabine’ye iletti Asgari ücrete 'çifte' zam talebi! AK Partili vekiller Kabine'ye iletti
Tehdit mesajı yargıya taşındı Feyza Civelek hakkında 5 yıla kadar hapis istemi Tehdit mesajı yargıya taşındı! Feyza Civelek hakkında 5 yıla kadar hapis istemi
DEM Parti İmralı Heyeti, Bahçeli ve Özel’i ziyaret edecek DEM Parti İmralı Heyeti, Bahçeli ve Özel'i ziyaret edecek
Milyonluk dolandırıcılığın mağduru Ozan Doğulu sessizliğini bozdu Milyonluk dolandırıcılığın mağduru Ozan Doğulu sessizliğini bozdu
Borsa operasyonu Çok sayıda gözaltı kararı Borsa operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı

21:53
DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları: PKK, Öcalan’ın özgür olmasını istiyor
DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları: PKK, Öcalan'ın özgür olmasını istiyor
20:46
Olay iddia İş insanı Adem Soytekin itirafçı olunca, İmamoğlu cezaevine not göndermiş
Olay iddia! İş insanı Adem Soytekin itirafçı olunca, İmamoğlu cezaevine not göndermiş
20:26
Kartalkaya faciasında yeni görüntüler Otel müdürü ardına bakmadan kaçmış
Kartalkaya faciasında yeni görüntüler! Otel müdürü ardına bakmadan kaçmış
19:13
Tırın dorsesi otomobillerin üzerine düştü: 5 ölü, 1 yaralı
Tırın dorsesi otomobillerin üzerine düştü: 5 ölü, 1 yaralı
11:21
Okul servisleri ve toplu taşımada yeni dönem
Okul servisleri ve toplu taşımada yeni dönem
11:18
Türkiye son 52 yılın en kurak dönemini yaşıyor
Türkiye son 52 yılın en kurak dönemini yaşıyor
11:17
Türklere Anadolu kapılarının açıldığı yerde heyecanlandıran keşif
Türklere Anadolu kapılarının açıldığı yerde heyecanlandıran keşif
11:03
Prenses Charlotte Wimbledon finalinde sempatik hareketleri ile herkesi büyüledi
Prenses Charlotte Wimbledon finalinde sempatik hareketleri ile herkesi büyüledi
10:47
Jennifer Lopez, cesur sahne kıyafetiyle Madrid’i salladı
Jennifer Lopez, cesur sahne kıyafetiyle Madrid'i salladı
10:29
Trump, uyarılara rağmen sahneden inmedi Futbolcular ile kupayı kaldırdı
Trump, uyarılara rağmen sahneden inmedi; Futbolcular ile kupayı kaldırdı!
10:27
Kabine kulisleri kaynıyor Değişim için perşembe günü işaret edildi
Kabine kulisleri kaynıyor! Değişim için perşembe günü işaret edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2025 22:16:14. #7.12#
SON DAKİKA: Grand Kartal Otel Yangını Davası'nda Cuma Kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.