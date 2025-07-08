Grand Kartal Otel Yangını Davasında Muhasebe Müdürünün Savunması

Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin tutuklanan muhasebe müdürü Kadir Özdemir'in savunması alındı. Savunmasında, Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yetkilisi tutuksuz sanık İsmail Karagöz'ün kendisini arayarak itfaiye raporu alınması gerektiğini söylediğini ifade eden Özdemir, " Bolu Belediyesi'ne giderek müracaat ettim. Kafenin ismi yabancı diye otelin ismini verdim. Kontrol sonrası Emir Bey beni aradı, 'Bu eksiklikleri yapamayız, zaten işyeri açma ve çalışma ruhsatımız var' dedi" ifadelerini kullandı.

Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangınına ilişkin aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşması, yaklaşık 4 saattir devam ediyor.

"Otel yönetiminden habersiz iş ve işlemler yapamayız"

Savunması için söz hakkı verilen şirketin muhasebe müdürü tutuklu sanık Kadir Özdemir, vefat edenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek, olaydan dolayı üzgün olduğunu belirtti. Kadir Özdemir, Gazelle Otel'de muhasebe müdürü olarak çalıştığını ifade ederek, "Şirket yöneticileri bana vekaletname vermiştir ama bunlar kısıtlıdır. Bu vekaletname ile borçlanma, tapu işlemi, araç alım ve satımı, para çekimi gibi şeyler yapamam. Otel yönetiminden habersiz iş ve işlemler yapamayız" dedi.

"İtfaiye raporu alınması gerektiğini söyledi"

Grand Kartal Otel'e sezonda 2-3 kez gittiğini dile getiren Özdemir, "Oradaki işleyişi otel sahibi Halit Ergül ve şirketin genel müdürü tutuklu sanık Emir Aras ilerletiyor. Sezon başı otelin altındaki kafenin kiraya verildiğini duyduk. Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yetkilisi tutuksuz sanık İsmail Karagöz beni aradı, yangın itfaiye raporu alınması gerektiğini söyledi. Bolu Belediyesi'ne giderek müracaat ettim. Kafenin ismi yabancı diye otelin ismini verdim. Kontrol sonrası Emir Bey beni aradı, 'Bu eksiklikleri yapamayız, zaten işyeri açma ve çalışma ruhsatımız var' dedi. Tutuklu sanık Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir'i aradım ve Emir Bey'in belgenin iptal edilmesini istediğini söyledim. Sonra Ahmet Bey beni aradı, belgenin iptal edileceğini, tekrar kontrol edileceğini söyledi. Daha sonra Bolu Belediyesi'ne giderek tekrar müracaat yaptım, kafeyi kontrol etmişler. Benim yönetime katılma, imza atma yetkim yoktur bu sebeple yönetici değilim" diye konuştu.

Özdemir, yangın eğitimi ve tatbikatla ilgili soruya ise "Yangın eğitimi verilmedi, tatbikat yapıldığını bilmiyorum, tahminen yapılmamıştır" yanıtını verdi.

Sanığın çapraz sorgusuna duruşmaya verilen aranın ardından devam edilecek. - BOLU