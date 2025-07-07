Grand Kartal Otel Yangını Davasında Sanıklar İfadelerini Verdi - Son Dakika
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Grand Kartal Otel Yangını Davasında Sanıklar İfadelerini Verdi

Grand Kartal Otel Yangını Davasında Sanıklar İfadelerini Verdi
07.07.2025 16:37  Güncelleme: 16:47
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Grand Kartal Otel yangını ile ilgili tutuksuz yargılanan FQC Global Sertifikasyon Anonim Şirketi yetkilisi Ali Ağaoğlu, suçlamaları reddederek şirketinin yangın güvenliğiyle ilgili sorumluluğu olmadığını savundu. Duruşmada, elektrik teknisyeni Hüseyin Özer rahatsızlandı ve duruşmaya 15 dakika ara verildi.

Grand Kartal Otel yangınına ilişkin tutuksuz yargılanan FQC Global Sertifikasyon Anonim Şirketi'nin yetkilisi Ali Ağaoğlu, suçlamaları reddederek, "Otellerde bina güvenliği ve yangın tedbirleriyle ilgili kontrol etme, denetleme yetkimiz bulunmaktadır" dedi. Sanıklardan otelin elektrik teknisyeni Hüseyin Özer ise duruşmada rahatsızlanarak, jandarma ekiplerinin nezaretinde salondan çıkarıldı. Salonun havalandırılması için duruşmaya 15 dakika ara verildi.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda özel olarak oluşturulan salonda görülen duruşmada, aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 19'u tutuklu 32 sanığın yargılanması sürüyor. FQC Global Sertifikasyon Anonim Şirketi'nin çalışanı Aleyna Beşinci'nin ardından şirketin yetkilisi Ali Ağaoğlu'nun savunması dinlendi.

Tutuksuz yargılanan Ağaoğlu, savunmasında, "Vahim olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Aynı zamanda bu vahim olayda benim ve şirketimin hiçbir kusuru olmamasına rağmen, hakkımızda delil toplanmamasına rağmen haksız yere bu davaya dahil olmuş durumdayım" dedi.

Sürdürülebilir turizm sertifikasyon denetiminde bina güvenliği ve yangın denetimiyle ilgili hiçbir sorumluluklarının bulunmadığını söyleyen Ağaoğlu, verilen 14 kriter kapsamında görev yaptıklarını ifade etti.

Suçlamaları reddeden Ağaoğlu, "Otellerde bina güvenliği ve yangın tedbirleriyle ilgili kontrol etme, denetleme yetkimiz bulunmaktadır. 14 kriterin içinde yer alsaydı yetki alamazdık çünkü ben de dahil ekibimiz ne eğitim almıştır, ne teknik bilgi, ne de yeterliliği vardır. O yüzden bizim bu konularda detaylı şekilde denetleme yetkimiz bulunmamaktadır" diye konuştu.

Ali Ağaoğlu, "Sizden talebimiz; Turizm Geliştirme Ajansı'nın belirlemiş olduğu 14 kriterin içerisinde yangın tedbirleriyle ve bina güvenliğiyle ilgili sorumluluğumuzun olup olmadığıyla ilgili yeniden bilirkişi değerlendirmesini talep ediyoruz. Ayrıca bilirkişi heyetinden, üyelerinden Turizm Geliştirme Ajansı sürdürülebilir turizm ile ilgili eğitim almış kişinin de dahil olarak, tekrar değerlendirmeyi alınmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Duruşma sırasında sanıklardan elektrik teknisyeni Hüseyin Özer rahatsızlandı. Özer, jandarma ekiplerinin nezaretinde salondan çıkarıldı. Salonun havalandırılması sebebiyle duruşmaya 15 dakika ara verildi. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Grand Kartal Otel Yangını Davasında Sanıklar İfadelerini Verdi - Son Dakika

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