Fabrikanın çatısında yangın çıktı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan Gübretaş Fabrikası'nın çatı kısmında, taşıyıcı bant kaynağı yapılırken yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Atalar Mahallesi'nde bulunan Gübretaş Fabrikası'nda yangın paniği yaşandı. Fabrikanın çatı kısmında yapılan taşıyıcı bant kaynağı sırasında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gübretaş ve Körfez İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında herhangi bir yaralanma meydana gelmezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.