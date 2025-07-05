Güdül\'de Tarla Yangını Söndürüldü

Ankara'nın Güdül ilçesinde çıkan tarla yangını söndürüldü.

Olay, Yeşilöz Mahallesi'nde Yazı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir tarlada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda yangın söndürülürken, olay maddi hasar ile atlatıldı. Yangının çıkış sebebi hakkında inceleme başlatıldı. - ANKARA