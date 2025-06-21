Güdül\'de Tavuk Çiftliğinde Yangın

Ankara'nın Güdül ilçesinde bulunan tavuk çiftliğinde yakılan ateş, yanında bulunan ekili tarlaya sıçradı.

Ankara'nın Güdül ilçesi Kayı ve Karacaören Mahallesi sınırları içinde bulunan tavuk çiftliğinde yakılan ateş ekili tarlaya sıçradı ve yangına sebebiyet verdi. Yangını gören vatandaşlar ise durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Ölü ya da yaralının bulunmadığı yangın yaklaşık 20 dönüm ekili alan yanması ile maddi hasar ile atlatıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. - ANKARA