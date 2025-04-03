Trafik kazasında ölen Güleç ailesi, son yolculuğuna uğurlandı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde minibüsle çarpışan otomobilde hayatını kaybeden Ülkü Güleç ile çocukları Bedirhan (17), Emircan Abdullah ve Dilek Naz Güleç'in cenazeleri Feke ilçesinde yan yana toprağa verildi.

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Adana-Kozan karayolu Dağılcak mevkiinde meydana geldi. Zeynel Güleç idaresindeki 01 RJ 402 plakalı otomobil ile kırsal mahallelere yolcu taşıyan Veysel Balta yönetimindeki 01 U 0360 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan aynı aileden baba Zeynel ile anne Ülkü, çocuklar Emirhan, Dilek ve Emircan Güleç hayatını kaybetti. Minibüste ise aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla ilçedeki hastanelere sevk edildi.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken, minibüs şoförü ifadesi için jandarma komutanlığına götürüldü.

Ülkü Güleç ile çocukları Bedirhan (17), Emircan Abdullah ve Dilek Naz Güleç'in cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Feke Merkez Camisi'ne getirildi. Burada kılınan namazın ardından anne ve çocukları, Feke Asri Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi. Zeynel Güleç'in devam eden otopsi işlemlerinin ardından aynı mezarlıkta defnedileceği öğrenildi.

Cenazeye Güleç ailesinin yakınları ve çok sayıda kişi katıldı.