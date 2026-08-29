Gülistan Doku Soruşturmasında 10 Gözaltı
Adalet Bakanı Gürlek, Gülistan Doku'nun kaybolmasıyla ilgili 5. dalga operasyonda 10 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.
Adalet Bakanı Gürlek: " Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Emniyet ve Jandarma teşkilatlarımızın koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında bugün 5. dalga operasyon gerçekleştirildi ve 10 şüpheli gözaltına alındı."
Kaynak: İHA
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