Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan Aca: "300 bin TL’yi Tuncay Sonel’e Tunceli valilik makamında elden verdim" - Son Dakika
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Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan Aca: "300 bin TL’yi Tuncay Sonel’e Tunceli valilik makamında elden verdim"

Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan Aca: "300 bin TL’yi Tuncay Sonel’e Tunceli valilik makamında elden verdim"
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Gülistan Doku soruşturması kapsamında tutuklanan dönemin valisi Tunay Sonel’in kendisini arayarak öksüz ve yetim çocukların eğitimlerinin karşılanması için para yardımı istediğini aktaran ACA bilişim şirketinin sahibi Mehmet Aca, "Ben de Erzurum’dan Tunceli’ye gelerek Tunceli valilik...

Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan iş insanı Mehmet Aca'nın, savcılıkta verdiği ifadeler ortaya çıktı. ACA Bilişim'in sahibi olan Aca, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ile olan parasal ilişkilerini ve valilik makamında elden teslim ettiği yüz binlerce lirayı tek tek anlattı.

"VALİLİK MAKAMINDA ELDEN 500 BİN TL VERDİM, CADDEYE ADIM VERİLDİ"

Tunceli'deki Atatürk Mahallesi'nde bulunan bir caddeye adının neden verildiği sorulan Mehmet Aca, Vali Tuncay Sonel'in kendisini arayarak para talebinde bulunduğunu iddia etti. Aca, süreçle ilgili şu şok beyanlarda bulundu:

"2018 yılında Tuncay Sonel beni arayarak, öksüz ve yetim çocukların eğitimlerinin karşılanması için para yardımı istedi. Ben de Erzurum'dan Tunceli'ye gelerek Tunceli valilik makamında elden, tam miktarını hatırlamamakla beraber yaklaşık 400-500 bin Türk Lirası civarı yardımda bulundum. Bu haseple Atatürk Mahallesi'nde bir caddeye benim adım verildi.

Hatta sonrasında Afyon iline öğrencilerin gezi amacıyla gitmesi için yine yardım talebinde bulunuldu. Öğrencilerin özel uçak bedeli olan yaklaşık 300 bin Türk Lirası'nı yine Tuncay Sonel'e Tunceli valilik makamında elden verdim."

Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan Aca:

SİM KART PASLAŞMASI VE ŞİRKET ANAHTARI İDDİASI

Soruşturmanın kritik isimlerinden polis memuru Gökhan Ertok'u Vali Sonel'in yönlendirmesi ve sosyal medya işleri sebebiyle işe aldığını belirten Aca, soruşturmaya konu olan SİM kart olayıyla ilgili kendisinin bir bilgisinin olmadığını savundu. SİM kartın Tuncay Sonel ile Gökhan Ertok arasında "paslaşıldığını" öne süren Aca, Ertok'un şirket anahtarına sahip olduğunu ve bilgisi dışında şirkete gidip gelmiş olabileceğini söyledi.

"ANKARA’DAKİ ÜST DÜZEY İNSANLARA AKTARMAMI İSTERDİ"

Gülistan Doku’nun kaybolduğu tarihin hemen öncesinde, 4 Ocak 2020 akşamı Vali Tuncay Sonel ile yaptığı 112 saniyelik telefon görüşmesi de sorulan Aca, görüşmenin içeriğini tam hatırlamadığını belirtti. Aca, "Tuncay Sonel genelde yaptığı çalışmaları Ankara'daki üst düzey insanlara aktarmamı isterdi. Bu görüşme de muhtemelen bunlardan biridir. Gülistan Doku ile ilgili olmadığına kesin eminim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Tunceli Valiliği, Gülistan Doku, Tuncay Sonel, 3. Sayfa, Erzurum, Tunceli, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan Aca: '300 bin TL’yi Tuncay Sonel’e Tunceli valilik makamında elden verdim' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan Aca: "300 bin TL’yi Tuncay Sonel’e Tunceli valilik makamında elden verdim" - Son Dakika
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