Gülistan Doku Soruşturmasında Yeni Gelişmeler - Son Dakika
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Gülistan Doku Soruşturmasında Yeni Gelişmeler

Gülistan Doku Soruşturmasında Yeni Gelişmeler
12.06.2026 10:50
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Tunceli'de Gülistan Doku'nun kaybolmasıyla ilgili aramalar, Umut Altaş'ın gösterdiği yerlerde sürüyor.

Tunceli'de Gülistan Doku soruşturması kapsamında ABD'de gözaltına alınan ve ülkeye iadesi beklenen Umut Altaş'ın gösterdiği noktalarda arama çalışması sürüyor.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 12'si tutuklanırken, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verilmişti. ABD'de bulunan firari şüpheli Umut Altaş hakkında da Interpol nezdinde kırmızı bülten çıkarılmış, ardından yakalanarak gözaltına alınmıştı. Ülkeye iadesi beklenen Altaş, yakalanmadan önce açıklama yapmıştı. Cesedin tam yerini bilmediğini ifade eden Altaş, üniversite, Aktuluk Mahallesi, Bayraktepe mevkiindeki su arıtma tesisi yanındaki çöplük alana bakılması gerektiğini ifade etmişti.

Altaş'ın ifade ettiği noktalarda İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı koordinasyonunda Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından yeraltı görüntüleme cihazlarıyla önceki günlerde aramalar başlatıldı. Ekipler Dinar Deresi, Munzur Üniversitesi çevresi ve Sarısaltuk Viyadüğü çevresinde arama çalışmasını sürdürüyor. Cihazların gönderdiği kızılötesi sinyaller sayesinde yer altının üç boyutlu görüntüsü elde edilerek şüpheli alanlar detaylı şekilde inceleniyor. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gülistan Doku, Güvenlik, 3. Sayfa, Tunceli, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gülistan Doku Soruşturmasında Yeni Gelişmeler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Hasan Taş Hasan Taş:
    Bu çocuğun durumu çok kötü, ne kadar geçse de yapılan aramalar yüreği paralayan birşey. Umarım sonunda gerçek ortaya çıkar. 0 0 Yanıtla
  • Bilge Demir Bilge Demir:
    aa evet tabii aramalar yapılıyor devlet cihazlar gönderiyor paraları nereye gidiyo hep bizim cebimizden çıkıyo ama sonuç yok! bu kadar para harcansa da işin sonu yoksa ne işe yarıyo bu aramalar ya 0 0 Yanıtla
  • Meltem Sarı Meltem Sarı:
    çok garip bi durum ya bir taraftan adamlar tutuklanmış diğer taraftan bi de ABD'de arıyorlarmış şimdi kimin dediği doğru kimin yalan söylediği belli değil ama bu aramalar bir sonuca ulaşarsa belki anlayabiliriz 0 0 Yanıtla
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