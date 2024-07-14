Gümüşhane-Bayburt Karayolunda Sağanak Yağış Nedeniyle Trafik Aksadı

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Gümüşhane'de öğleden sonra etkisini gösteren sağanak yağış nedeniyle Gümüşhane- Bayburt karayolunda trafikte aksamalar meydana geldi.

Gümüşhane'de Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından öğleden sonra sağanak yağış gerçekleşti. Geçen hafta selin vurduğu merkeze bağlı Tekke köyünde yaklaşık 20 dakika boyunca etkisini gösteren sağanak yağış nedeniyle yollar göle dönerken Gümüşhane-Bayburt karayolunun Gümüşhane istikametinde su birikintileri nedeniyle trafikte aksama meydana geldi. Trafiğin kontrollü olarak verildiği güzergahta Karayolları ekipleri tarafından yapılan çalışmanın ardından yol tekrar trafiğe açılırken, ekipler muhtemel bir olumsuzluğa karşı denetimlerini sürdürüyor. - GÜMÜŞHANE