Gümüşhane'de 15 günde 5 aranan şahıs yakalandı, 10 bin 282 kişi sorgulandı - Son Dakika
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Gümüşhane'de 15 günde 5 aranan şahıs yakalandı, 10 bin 282 kişi sorgulandı

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Gümüşhane\'de 15 günde 5 aranan şahıs yakalandı, 10 bin 282 kişi sorgulandı
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Gümüşhane'de son 15 günde yapılan denetimlerde 10 bin 282 kişi ve 9 bin 398 araç sorgulandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 5 aranan şahıs yakalanırken, çok sayıda silah, uyuşturucu ve kaçak tütün ele geçirildi.

Gümüşhane'de İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son 15 günde kentte gerçekleştirilen denetimlerde 10 bin 282 şahıs ile 9 bin 398 araç sorgulanırken, çok sayıda silah, uyuşturucu madde ve kaçak tütün mamulü ele geçirildi. Çalışmalarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 aranan şahıs da yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kamu düzeninin sağlanması ve suçların önlenmesine yönelik rutin, şok ve planlı denetimlerini sürdürdü. Bu kapsamda park ve bahçeler 760, metruk binalar 128, iş yerleri ise 141 kez kontrol edildi. Ekipler 407 trafik ve 225 asayiş ihbarına müdahale etti.

Yapılan aramalarda 2 tabanca, 10 fişek, 1,59 gram sentetik kannabinoid, 10 litre etil alkol, 30 bin 400 boş makaron, 2 bin 160 dolu makaron, 3 bin 600 gram nargile tütünü ve 3 bin gram açık tütün ele geçirildi.

Sokakta alkol tüketerek çevreyi rahatsız eden 11 kişiye toplam 23 bin 288 TL, alkollü araç kullanan 15 sürücüye ise toplam 433 bin 438 TL idari para cezası uygulandı. Kesici alet taşıdığı belirlenen 3 kişi hakkında da işlem yapıldı.

Aranan şahıslara yönelik çalışmalarda ise farklı suçlardan haklarında kesinleşmiş toplam 10 yıl 3 ay 22 gün hapis cezası bulunan 5 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edildi. Ayrıca kayıp olarak aranan 1 kişi de bulundu.

Sanal devriye çalışmalarında suç içerikli paylaşım yaptığı belirlenen 50 sosyal medya hesabı ve internet sitesi hakkında erişimin engellenmesi kararı alındı.

Kaynak: İHA
UyuşturucuGümüşhane3. SayfaGüvenlikGüncelSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Gümüşhane'de 15 günde 5 aranan şahıs yakalandı, 10 bin 282 kişi sorgulandı - Son Dakika
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