Gümüşhane'de 4. kattan düşen çocuk ağır yaralandı

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GÜMÜŞHANE (İHA) – Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 4. kattan düşen düşen bir çocuk ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay öğle saatlerinde Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kehribar Sokak üzerindeki evlerinin 4. katından düşen 3 yaşındaki E.A.T. ağır yaralandı. Ailesi tarafından Kelkit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz çocuk buradan da Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne sevk edilirken durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GÜMÜŞHANE