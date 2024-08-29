Gümüşhane'de 4. kattan düşen çocuk ağır yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Gümüşhane'de 4. kattan düşen çocuk ağır yaralandı

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 4. kattan düşen bir çocuk ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

29.08.2024 15:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

GÜMÜŞHANE (İHA) – Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 4. kattan düşen düşen bir çocuk ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay öğle saatlerinde Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kehribar Sokak üzerindeki evlerinin 4. katından düşen 3 yaşındaki E.A.T. ağır yaralandı. Ailesi tarafından Kelkit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz çocuk buradan da Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne sevk edilirken durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

3-sayfa, Kelkit, Çocuk, Güvenlik, Acil Durum, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gümüşhane'de 4. kattan düşen çocuk ağır yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:03 Küçükçekmece’deki Metrobüs Kazasına İlişkin Ön Rapor Hazırlandı Küçükçekmece'deki Metrobüs Kazasına İlişkin Ön Rapor Hazırlandı
14:32 Herkes Narin’den gelecek haberi beklerken gece yarısı çekilen bu görüntü isyan ettirdi Herkes Narin'den gelecek haberi beklerken gece yarısı çekilen bu görüntü isyan ettirdi
14:07 Ağabeyinin kolundaki ısırık Narin’e mi ait Adli Tıp noktayı koydu Ağabeyinin kolundaki ısırık Narin'e mi ait? Adli Tıp noktayı koydu
12:16 8 gündür haber alınamayan Narin’le ilgili sıcak gelişme Anne ve babası ilk kez karakola çağrıldı 8 gündür haber alınamayan Narin'le ilgili sıcak gelişme! Anne ve babası ilk kez karakola çağrıldı
11:09 Üzüm üreticisi çektiği görüntüyle isyan etti: Bu sene çiftçilik hayatım bitmiştir Üzüm üreticisi çektiği görüntüyle isyan etti: Bu sene çiftçilik hayatım bitmiştir
07:55 Türkiye, Iraklı vatandaşlara vize serbestisi tanıdı Türkiye, Iraklı vatandaşlara vize serbestisi tanıdı
01:13 Bursa’da öfkeli oğul babasını döverek öldürdü Bursa'da öfkeli oğul babasını döverek öldürdü
01:06 15 yaşından küçük ve 50 yaşından büyük Irak vatandaşlarına vize muafiyeti 15 yaşından küçük ve 50 yaşından büyük Irak vatandaşlarına vize muafiyeti
23:43 Bakan Uraloğlu duyurdu İstanbul’daki taksi sorununa çözüm için yeni adım Bakan Uraloğlu duyurdu! İstanbul'daki taksi sorununa çözüm için yeni adım
23:32 Galatasaray’da sular durulmuyor Karaborsa bilet iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı Galatasaray'da sular durulmuyor! Karaborsa bilet iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı
23:23 Paris’te 17. Paralimpik Oyunları’nın açılış töreni yapıldı: Sporcularımız Concorde Meydanı’ndan geçti Paris'te 17. Paralimpik Oyunları'nın açılış töreni yapıldı: Sporcularımız Concorde Meydanı'ndan geçti
22:38 Kayıp Narin’le ilgili soruşturmada Bakan Tunç’tan yeni açıklama: 1 kişi gözaltında Kayıp Narin'le ilgili soruşturmada Bakan Tunç'tan yeni açıklama: 1 kişi gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2024 15:32:42. #1.13#
SON DAKİKA: Gümüşhane'de 4. kattan düşen çocuk ağır yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement