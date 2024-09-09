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Gümüşhane'de Ağustos Güvenlik Raporu

Gümüşhane\'de Ağustos Güvenlik Raporu

Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, Ağustos ayı güvenlik istatistiklerini paylaştı. Toplantıda Ağustos ayı içerisinde gerçekleşen trafik kazalarında 100 kişinin yaralandığı ve bu kazalarda 1 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

09.09.2024 13:45
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Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, Ağustos ayı güvenlik istatistiklerini paylaştı. Toplantıda Ağustos ayı içerisinde gerçekleşen trafik kazalarında 100 kişinin yaralandığı ve bu kazalarda 1 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Gümüşhane Valiliği Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, Gümüşhane İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Serhat Demiral ve İl Emniyet Müdürü İsmail Karasakal katıldı. Toplantıda 7 başlık altında ağustos ayındaki asayiş ve güvenlik istatistiklerini paylaşan Vali Tanrısever, verileri bir önceki yılın aynı dönemine göre kıyaslamalı olarak açıkladı.

Kentin huzur ve güvenliğini sağlamak adına verdikleri desteklerden dolayı Emniyet ve Jandarma teşkilatlarının yanı sıra tüm vatandaşlara da teşekkür eden Vali Tanrısever, ağustos ayında, 22 terör, 4 göçmen kaçakçılığı, 15 narkotik, 15 kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, 479 asayiş, 263 siber suç, 34 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası olayı olmak üzere toplamda 832 olay gerçekleştiğini belirtti.

2023 yılı ağustos ayı ile kıyaslandığında 2024 yılı ağustos ayında toplam olay sayısında yüzde 37 artış yaşandığını, bu artışın siber suçlara yönelik kolluk kuvvetlerinin kapasitesi ve farkındalığının artmasından kaynaklandığını dile getiren Vali Tanrısever, narkotik suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen 15 operasyonda 3 şüpheli şahsın yakalandığını, 1 şahsın tutuklandığını ve bu operasyonlarda 432 gram esrar, 1 gram eroin, 16 gram metamfetamin, 73 kök kenevir bitkisi, 16 gram bonzai, 0,6 gram kokain, 36 adet sentetik hap ele geçirildiğini kaydetti.

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelede ağustos ayında toplam 15 operasyon gerçekleştirilerek 11 şahsın yakalandığını ifade eden Vali Tanrısever, bu operasyonlarda da 6 adet tabanca, 72 adet mühimmat, 9 adet şarjör, 93 litre alkollü içki, 710 paket sigara, 192 adet cinsel içerikli ürün, 20 bin 760 adet boş ve dolu makaron ele geçirildiğini söyledi.

Ağustos ayı içerisinde gerçekleşen 479 asayiş olayının yüzde 94'nün aydınlatıldığını vurgulayan Vali Tanrısever, aynı dönemde siber suçlarla ilgili 263 hesaptan 237'sinin kapatıldığını belirterek aynı dönemde 34 ölümlü ve yaralanmalı kazanın meydana geldiği Gümüşhane'deki bu kazalarda 100 vatandaşın yaralandığını, 1 vatandaşın da hastanede hayatını kaybettiğini belirtti. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

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