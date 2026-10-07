Gümüşhane\'de belediye otobüsüne arkadan çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı

Gümüşhane'de belediye otobüsüne arkadan çarpan otomobilde 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Gümüşhane'de Bayburt yönünde ilerleyen otomobil, durakta bekleyen belediye otobüsüne arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralanırken, yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Gümüşhane'de durakta bekleyen belediye otobüsüne çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Bağlarbaşı Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, durakta bekleyen Y.G. yönetimindeki 29 AB 781 plakalı belediye otobüsüne, Bayburt yönünde ilerleyen N.Y.'nin kullandığı 28 AE 876 plakalı otomobil arkadan çarptı.
Kazada otomobil sürücüsü N.Y. ile yanındaki S.K. (84) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan sürücünün yol güzergahındaki şerit ihlalleri ve kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaynak: İHA
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