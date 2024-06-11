Gümüşhane'de Domuz Avına Giden Vatandaş Uçurumdan Düşerek Hayatını Kaybetti

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Gümüşhane'nin merkeze bağlı Dumanlı köyünde domuz avına giden vatandaş, gece karanlığında 200 metrelik uçurumdan düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon'un Arsin ilçesinden Dumanlı köyü sınırlarında Mori Yaylası'ndaki akrabalarını ziyaret eden Süleyman Şen (59) sabaha karşı domuz avına çıktı. Geri dönmeyince akrabaları tarafından aranan Şen'in, 200 metrelik kayalıkların olduğu uçurumdan düşerek hayatını kaybettiği anlaşıldı. - GÜMÜŞHANE