Gümüşhane'de Kaza: İki Yaralı - Son Dakika
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Gümüşhane'de Kaza: İki Yaralı

Gümüşhane\'de Kaza: İki Yaralı

Gümüşhane'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çıktı, 2 yaralı.

24.11.2024 16:27
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Gümüşhane'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çıktı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Gümüşhane Çevre Yolu T-2 tüneli girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gümüşhane'den Bayburt istikametine hareket halindeki 06 VPT 96 plakalı otomobilin sürücüsü İsmail Kayaoğlu (76), T-2 tüneli girişinde aracın kontrolünü kaybetti. Yoldan çıkan araç refüje çıkarak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan sürücü İsmail Kayaoğlu ile yolcu Eyüp Gömleksiz (22), 112 acil sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, otomobilde yolcu olarak bulunan Eyüp Gömleksiz daha sonra Trabzon'daki KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gümüşhane'de Kaza: İki Yaralı - Son Dakika

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