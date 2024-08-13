Gümüşhane\'de Köyde Yangın: 10 Ev ve Ahır Yandı

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Gümüşhane'nin Köse ilçesi Yaylım köyünde gece saatlerinde çıkan yangında eski ve kullanılmayan 10 ev ile ahır ve samanlık yandı.

Edinilen bilgiye göre gece 01.00 sıralarında Köse ilçesi Yaylım Köyü'nde bulunan Kümeevleri mevkiinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Gece saatlerinde bölgeden dumanların yükseldiğini gören köy sakinleri durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, Gümüşhane, Kelkit ve Köse'den itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın rüzgarın da etkisiyle büyürken, itfaiye ekipleri saatler süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına almaya başardı. Yangının ardından soğutma çalışmaları öğle saatlerine kadar sürerken, yangında eski ve kullanılmayan 10 ev ile ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme sürüyor. - GÜMÜŞHANE