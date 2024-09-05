Gümüşhane\'de Elektronik Sigara Aparatlarında Likit Esrar Ele Geçirildi

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Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları operasyonda likit esrar ve kullanma aparatını ele geçirdi.

Kelkit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe merkezinde gerçekleştirdiği şok operasyonda şüpheli 2 şahsın üzerinde yaptığı aramada içerisinde likit esrar olduğu değerlendirilen 2 elektronik sigara aparatı ile 2 adet kelebek diye tabir edilen bıçak ele geçirdi.

Son dönemde ülke genelinde yaygınlaşan elektronik sigara aparatlarının içerisinde likit esrar Gümüşhane ve bölgesinde ilk kez ele geçirildi.

Olayın ardından gözaltına alınan şüpheliler M.N.A ve E.G hakkında adli tahkikat başlatıldı. - GÜMÜŞHANE