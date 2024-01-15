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Gümüşhane'de Motorlu Kurye Kaza Geçirdi - Son Dakika
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Gümüşhane'de Motorlu Kurye Kaza Geçirdi

Gümüşhane'de bir motorlu kurye, sollama yaparken karşı yönden gelen hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucunda yaralanan kurye hastaneye kaldırıldı. Yapılan müdahalenin ardından kuryenin hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Gümüşhane\'de Motorlu Kurye Kaza Geçirdi
15.01.2024 - 14:54,  Güncelleme: 14:55
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Gümüşhane'de sollamaya çıkan motorlu kurye, karşı yönden gelen hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan kurye hastaneye kaldırıldı.

Kaza, öğle saatlerinde İnönü Mahallesi, İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, üniversiteden kent merkezine hareket halindeki 61 AEZ 239 plakalı motosiklet sürücüsü Can Akşak, Yusuf Çiftçioğlu İlkokulu yakınlarında önündeki aracı sollamak istediği esnada karşı yönden gelen İbrahim Karabulut kontrolündeki 61 EH 686 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 acil sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılan motorlu kurye Can Akşak'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA
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