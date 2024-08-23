Gümüşhane'de Motosiklet Kazası: İki Genç Yaralandı

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Gümüşhane'de 16 ve 17 yaşındaki iki gencin bulunduğu motosiklet yoldaki hız kesiciye çarpınca takla attı. Kazada gençler yaralandı.

Edinilen bilgiye göre gece yarısı Karşıyaka mahallesi Vadi Sokak üzerinde arkadaşı B.K.Y (17) ile 29 AAY 558 plakalı motosikletle gezen S.Y. F. (16), İŞKUR binası önündeki hız kesiciye çarpınca takla attı.

Kazada çarpmanın etkisiyle motordan fırlayan her iki genç yaralanırken gençler ihbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Olayda ağır yalanan sürücü S.Y.F, Trabzon KTÜ Farabi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilirken, yolcu olarak bulunan B.K.Y'nin durumunu iyi olduğu ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi. - GÜMÜŞHANE