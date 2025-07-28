Gümüşhane'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Gümüşhane'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Gümüşhane\'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
28.07.2025 23:13  Güncelleme: 23:20
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Gümüşhane'nin Karamustafa köyü yakınlarında çıkan orman yangını, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yoğun çalışmalarıyla söndürüldü. Yangında yaklaşık 1 hektarlık alan zarar gördü.

Gümüşhane'de çıkan orman yangını, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.

Yangın, merkeze bağlı Karamustafa köyünün Manşa Boğazı mevkiinde henüz belirlenemeyen bir sebeple çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gümüşhane Belediyesine ait su tankeri, arazöz ve 3 yangın ilk müdahale aracıyla müdahale edilen yangın, ekiplerin saatler süren çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 1 hektarlık alan zarar gördü. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gümüşhane'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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