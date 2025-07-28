Gümüşhane\'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Gümüşhane'de çıkan orman yangını, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.

Yangın, merkeze bağlı Karamustafa köyünün Manşa Boğazı mevkiinde henüz belirlenemeyen bir sebeple çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gümüşhane Belediyesine ait su tankeri, arazöz ve 3 yangın ilk müdahale aracıyla müdahale edilen yangın, ekiplerin saatler süren çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 1 hektarlık alan zarar gördü. - GÜMÜŞHANE