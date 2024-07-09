Gümüşhane'de Otomobil Kazası: 80 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Gümüşhane'de Otomobil Kazası: 80 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin çarptığı 80 yaşındaki kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada, yaşlı kadına çarpan otomobil sürücüsü ise yaralanmadı.

09.07.2024 01:04
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Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde otomobilin çarptığı 80 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi Deredolu beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erzincan ilinden Kelkit istikametine hareket halindeki Ercan K. (51) idaresindeki 10 ALZ 255 plakalı otomobil Deredolu beldesi geçişinde yoldan karşıya geçmekte olan 80 yaşındaki Emine Tok'a çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaşlı kadın olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kelkit Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gümüşhane'de Otomobil Kazası: 80 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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