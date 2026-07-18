Serinlemek için girdiği Kelkit Çayı'nda akıntıya kapılan yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika
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Serinlemek için girdiği Kelkit Çayı'nda akıntıya kapılan yaşlı adam hayatını kaybetti

Serinlemek için girdiği Kelkit Çayı\'nda akıntıya kapılan yaşlı adam hayatını kaybetti
18.07.2026 22:56  Güncelleme: 23:12
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Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde Kelkit Çayı'na serinlemek için giren 66 yaşındaki Feyzullah Koca, akıntıya kapılarak hayatını kaybetti. Ekipler tarafından bilinci kapalı halde bulunan Koca, hastanede kurtarılamadı.

Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde serinlemek için girdiği Kelkit Çayı'nda akıntıya kapılan 66 yaşındaki vatandaş, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, Şiran ilçesine bağlı Pelitli köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, serinlemek amacıyla Kelkit Çayı'na giren iki kişiden biri olan 66 yaşındaki Feyzullah Koca, bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye Şiran Belediyesi İtfaiye ekipleri, AFAD, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda Feyzullah Koca, akıntıya kapıldığı noktadan yaklaşık 2 kilometre aşağıda Şiran Belediyesi İtfaiye ekiplerince bilinci kapalı halde sudan çıkarıldı. Olay yerinde 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Koca, ambulansla Şiran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Feyzullah Koca'nın hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gümüşhane, Güvenlik, 3. Sayfa, Kelkit, Şiran, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Serinlemek için girdiği Kelkit Çayı'nda akıntıya kapılan yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Serinlemek için girdiği Kelkit Çayı'nda akıntıya kapılan yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika
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