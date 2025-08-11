Gümüşhane\'de Sobadan Çıkan Yangın, 2 Katlı Evi Kül Etti

Gümüşhane'de sobadan çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Gümüşhane'nin Köse ilçesi Salyazı köyü Hürriyet mahallesinde öğle saatlerinde Bilal Mutlu'ya ait 2 katlı evde sobada yemek pişirildiği sırada sıçrayan kıvılcımlar yangına neden oldu. Kısa sürede büyüyen alevlere ilk müdahaleyi, bölgede kanalizasyon çalışması yapan İl Özel İdaresine ait vidanjör ekibi yaptı. Köse Belediyesi itfaiye ekipleri ve vatandaşların da destek verdiği söndürme çalışmalarında yangın yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, ev kullanılamaz hale geldi. - GÜMÜŞHANE