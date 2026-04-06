Gümüşhane\'de Uyuşturucu Operasyonu

Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan araçta 15 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi.

Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı Şiran İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışma neticesinde; M.S. isimli şahsın araç ile Gümüşhane'ye uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaşıldı.

Şiran İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüpheli şahsın bulunduğu araç, Şiran ilçesi Güreş köyü mevkiinde durduruldu. Uyuşturucu arama köpeğinin araca tepki vermesi üzerine yapılan kontrolde, şüpheli şahıs tarafından 15 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ve 1 adet kullanma aparatı ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken, Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda şüpheli şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı. - GÜMÜŞHANE