Gümüşhane'de Uyuşturucu Operasyonu
Gümüşhane'de Uyuşturucu Operasyonu

Gümüşhane'de Uyuşturucu Operasyonu
06.04.2026 14:30
Şiran'da jandarma, araçta 15 gram bonzai ele geçirerek adli tahkikat başlattı.

Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan araçta 15 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi.

Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı Şiran İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışma neticesinde; M.S. isimli şahsın araç ile Gümüşhane'ye uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaşıldı.

Şiran İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüpheli şahsın bulunduğu araç, Şiran ilçesi Güreş köyü mevkiinde durduruldu. Uyuşturucu arama köpeğinin araca tepki vermesi üzerine yapılan kontrolde, şüpheli şahıs tarafından 15 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ve 1 adet kullanma aparatı ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken, Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda şüpheli şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Uyuşturucu, Gümüşhane, Güvenlik, 3. Sayfa, Jandarma, Şiran, Son Dakika

Bakan Uraloğlu: 2053 yılında trenle 48 saatte tüm Türkiye’yi gezeceğiz Bakan Uraloğlu: 2053 yılında trenle 48 saatte tüm Türkiye'yi gezeceğiz
Tatilde tattığı yemek hayatını değiştirdi Kendi şirketine patron oldu Tatilde tattığı yemek hayatını değiştirdi! Kendi şirketine patron oldu
Diş ağrısına akılalmaz çözüm Üçünü karıştırıp kafaya dikti Diş ağrısına akılalmaz çözüm! Üçünü karıştırıp kafaya dikti
Halkın en büyük umuduydu, şimdi harabe Milyonlarca lira hurdaya döndü Halkın en büyük umuduydu, şimdi harabe! Milyonlarca lira hurdaya döndü
Kocaeli’de fabrikada yüksekten düşen 3 işçi öldü Kocaeli'de fabrikada yüksekten düşen 3 işçi öldü
Karadeniz’de nadir görülen rulo bulut oluştu Karadeniz'de nadir görülen rulo bulut oluştu

14:32
Leroy Sane’den Galatasaray taraftarını sevindiren haber
Leroy Sane'den Galatasaray taraftarını sevindiren haber
14:19
Özgür Özel’den kulisleri hareketlendiren ziyaret Kürsüden ilan etti, DEM Parti destek verdi
Özgür Özel'den kulisleri hareketlendiren ziyaret! Kürsüden ilan etti, DEM Parti destek verdi
14:19
MHP İstanbul İl Başkanlığı görevine Volkan Yılmaz atandı
MHP İstanbul İl Başkanlığı görevine Volkan Yılmaz atandı
13:55
TFF’den derbi sonrası bomba Yasin Kol kararı
TFF'den derbi sonrası bomba Yasin Kol kararı
13:52
Kılıçdaroğlu iddiası: Mutlak butlan çıkarsa yerel seçimlerin iptalini isteyecek
Kılıçdaroğlu iddiası: Mutlak butlan çıkarsa yerel seçimlerin iptalini isteyecek
13:49
Bu tarihe dikkat Kredi kartı borcu olan herkesi ilgilendiriyor
Bu tarihe dikkat! Kredi kartı borcu olan herkesi ilgilendiriyor
