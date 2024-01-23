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Gümüşhane'de Zigana Dağı ve Kayak Tesisi'nde turist güvenliği için çalışmalar sürüyor - Son Dakika
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Gümüşhane'de Zigana Dağı ve Kayak Tesisi'nde turist güvenliği için çalışmalar sürüyor

Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı, Zigana Dağı ve Kayak Tesisi'nde yerli ve yabancı turistlerin güvenli bir şekilde tatillerini sürdürebilmeleri için çalışmalarını sürdürüyor. Jandarma ekipleri, emniyet ve asayişin sağlanması yanında turistlere karda ve siste kaybolma durumunda yapılması gerekenler, yürüyüş teknikleri ve uygun kıyafet seçimi konularında bilgilendirme yapıyor.

Gümüşhane\'de Zigana Dağı ve Kayak Tesisi\'nde turist güvenliği için çalışmalar sürüyor
23.01.2024 - 17:26,
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Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı tarafından Zigana Dağı ve Kayak Tesisi'nde kış turizmi kapsamında yerli ve yabancı turistlerin güvenle tatillerini sürdürebilmeleri için çalışmalar devam ediyor.

İl Jandarma Komutanlığı bağlı Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri Torul İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Zigana Dağı ve Kayak Tesisi bölgesinde turistlerin güvenle tatillerini geçirebilmeleri için çalışmalarını sürdürüyor.

Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği bölgede 24 saat esasına göre emniyet ve asayişi sağlamak için çalışan ekipler, trafik düzeninin sağlanmasının yanı sıra, vatandaşlara karda ve siste kaybolma durumunda yapılması gerekenler, karda ve buzda yürüyüş teknikleri ile donma ve hipotermi durumlarıyla karşılaşılmaması için uygun kıyafet seçimi noktasında bilgilendirmede bulundu.

Öte yandan ekipler, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında vatandaşlara bilgilendirme broşürü de dağıttı. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Gümüşhane'de Zigana Dağı ve Kayak Tesisi'nde turist güvenliği için çalışmalar sürüyor - Son Dakika


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