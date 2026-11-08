Gümüşova'da 4 aracın girdiği zincirleme kazada 1 kişi hafif yaralandı - Son Dakika
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Gümüşova'da 4 aracın girdiği zincirleme kazada 1 kişi hafif yaralandı

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Gümüşova\'da 4 aracın girdiği zincirleme kazada 1 kişi hafif yaralandı
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Gümüşova\'da 4 aracın girdiği zincirleme kazada 1 kişi hafif yaralandı
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Gümüşova rampalarında kamyonun önünde aniden duran araca çarpması sonucu 4 aracın karıştığı zincirleme kaza yaşandı. Kazada 1 kişi hafif yaralandı, araçlarda maddi hasar meydana geldi ve çarpma anları kamera görüntülerine yansıdı.

Anadolu Otoyolu Gümüşova rampalarında meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 aracın birbirine girmesi sonucu 1 kişi hafif yaralandı. Kamyonun aniden duran araca çarptığı anlar kameraya yansıdı.

Gümüşova rampalarında yaşanan kazada, seyir halindeki bir kamyon, önünde aniden duran araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 1 kişi hafif şekilde yaralanırken, araçlarda maddi hasar oluştu.

Kazanın yaşandığı anlara ait görüntüler ortaya çıkarken, kamyonun önündeki araca çarptığı anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İHA
Anadolu OtoyoluOtomobil3. SayfaTrafikGüncelKazaSon Dakika

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SON DAKİKA: Gümüşova'da 4 aracın girdiği zincirleme kazada 1 kişi hafif yaralandı - Son Dakika
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