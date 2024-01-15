Gündüz vakti köye inen kurt, güvenlik kamerasına böyle yansıdı

KASTAMONU - Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde gündüz vakti köye inen kurt, bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kurdun köy içinden kar üzerinden yürüyerek gözden kaybolduğu görülüyor.

Kastamonu'nun Devrekani ilçesine bağlı Erenler köyünde gündüz vakti köye kurt indi. Köyde gezinen kurt, kar üzerinde bir süre yürüyüş yaptıktan sonra gözden kayboldu. Gündüz vakti köye inen kurdun yürüyüşü, köy sakinlerinden Mustafa Akça'ya ait güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde kurdun kar üzerinde yürüyerek köy içinden geçtiği ve bir süre sonra gözden kaybolduğu görülüyor.