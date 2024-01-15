 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Gündüz vakti köye inen kurt, güvenlik kamerasına böyle yansıdı - Son Dakika
Üye Girişi

Gündüz vakti köye inen kurt, güvenlik kamerasına böyle yansıdı

Kastamonu'nun Devrekani ilçesine bağlı Erenler köyünde gündüz vakti köye inen kurt, bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kurdun köy içinden kar üzerinden yürüyerek gözden kaybolduğu görülüyor.

Gündüz vakti köye inen kurt, güvenlik kamerasına böyle yansıdı
15.01.2024 - 22:54,  Güncelleme: 22:55
Abone Ol

Gündüz vakti köye inen kurt, güvenlik kamerasına böyle yansıdı

KASTAMONU - Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde gündüz vakti köye inen kurt, bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kurdun köy içinden kar üzerinden yürüyerek gözden kaybolduğu görülüyor.

Kastamonu'nun Devrekani ilçesine bağlı Erenler köyünde gündüz vakti köye kurt indi. Köyde gezinen kurt, kar üzerinde bir süre yürüyüş yaptıktan sonra gözden kayboldu. Gündüz vakti köye inen kurdun yürüyüşü, köy sakinlerinden Mustafa Akça'ya ait güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde kurdun kar üzerinde yürüyerek köy içinden geçtiği ve bir süre sonra gözden kaybolduğu görülüyor.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Kastamonu, Devrekani, Hayvanlar, Güvenlik, Doğa, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gündüz vakti köye inen kurt, güvenlik kamerasına böyle yansıdı - Son Dakika


21:40
Aslan'dan kritik galibiyet! Galatasaray Kayserispor'u 2-1 yendi Aslan'dan kritik galibiyet! Galatasaray Kayserispor'u 2-1 yendi
21:15
Fenerbahçe'de yedek kalan Umut Nayir Pendikspor'a kiralandı Fenerbahçe'de yedek kalan Umut Nayir Pendikspor'a kiralandı
20:57
Yılın ilk kabinesi yarın toplanıyor! Masada milyonlarca emeklinin beklediği ek zam başlığı var Yılın ilk kabinesi yarın toplanıyor! Masada milyonlarca emeklinin beklediği ek zam başlığı var
20:46
Ünlü futbolcuları dolandıran Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına hükmedildi Ünlü futbolcuları dolandıran Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına hükmedildi
20:44
Sevgilisinin yüzüne kimyasal madde atan sanığa 20 yıl hapis cezası Sevgilisinin yüzüne kimyasal madde atan sanığa 20 yıl hapis cezası
20:44
Şehirdeki 10 pavyonu yetkisini kullanarak kapatan Kütahya Valisi Işın sessizliğini bozdu: Devlet eliyle açılan bu bataklık kurutulmalıydı Şehirdeki 10 pavyonu yetkisini kullanarak kapatan Kütahya Valisi Işın sessizliğini bozdu: Devlet eliyle açılan bu bataklık kurutulmalıydı
20:40
Türkiye'den sınır dışı edilen Antalyasporlu futbolcu İsrail'de kahraman gibi karşılandı Türkiye'den sınır dışı edilen Antalyasporlu futbolcu İsrail'de kahraman gibi karşılandı
19:29
Kız arkadaşıyla tartışan lise öğrencisi intihar girişiminde bulundu Kız arkadaşıyla tartışan lise öğrencisi intihar girişiminde bulundu

Son Dakika
21:40 Aslan'dan kritik galibiyet! Galatasaray Kayserispor'u 2-1 yendi
21:15 Fenerbahçe'de yedek kalan Umut Nayir Pendikspor'a kiralandı
20:57 Yılın ilk kabinesi yarın toplanıyor! Masada milyonlarca emeklinin beklediği ek zam başlığı var
20:46 Ünlü futbolcuları dolandıran Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına hükmedildi
20:44 Sevgilisinin yüzüne kimyasal madde atan sanığa 20 yıl hapis cezası
20:44 Şehirdeki 10 pavyonu yetkisini kullanarak kapatan Kütahya Valisi Işın sessizliğini bozdu: Devlet eliyle açılan bu bataklık kurutulmalıydı
20:40 Türkiye'den sınır dışı edilen Antalyasporlu futbolcu İsrail'de kahraman gibi karşılandı
19:29 Kız arkadaşıyla tartışan lise öğrencisi intihar girişiminde bulundu
18:58 Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Eden Karzev gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2024 23:02:07. #1.13#
SON DAKİKA: Gündüz vakti köye inen kurt, güvenlik kamerasına böyle yansıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement