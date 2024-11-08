Güney Kore'de Balıkçı Teknesi Battı - Son Dakika
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Güney Kore'de Balıkçı Teknesi Battı

Güney Kore\'de Balıkçı Teknesi Battı

Jeju Adası açıklarında batan balıkçı teknesinde 27 mürettebattan 12'si kayıp, 2 ölü var.

08.11.2024 09:36
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Güney Kore'de 27 kişinin bulunduğu bir balıkçı teknesi Jeju Adası açıklarında battı. Kurtarılan 15 kişiden 2'si hayatını kaybederken, kayıp 12 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Güney Kore'nin Jeju Adası açıklarında kaza meydana geldi. Jeju Sahil Güvenlik Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, 16'sı Güney Koreli ve 11'i yabancı olmak üzere 27 mürettebat taşıyan 129 tonluk Geumseong adlı balıkçı teknesinin yerel saatle 04.30 sıralarında battığı bildirildi. Mürettebatın yaptığı yardım çağrısı üzerine bölgeye çok sayıda arama ve kurtarma ekibi sevk edilirken, 2'si bilinci kapalı olan toplam 15 kişinin kurtarılarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Durumu ağır olan 2 kişinin hastanede hayatını kaybettiği, 10'u Güney Koreli ve 2'si yabancı 12 kayıp mürettebatı arama çalışmalarının sürdüğü açıklandı.

Aniden alabora oldu

Sağ kurtarılan mürettebatın ifadelerine göre ise, Geumseong adlı teknenin tutulan balıkların başka bir tekneye aktarıldığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle aniden alabora olduğu ve battığı belirtildi. Kaza sırasında biri aşçı olan 2 kişinin teknenin içinde olduğu, diğer mürettebatın çoğunun ise can yeleği olmadan güvertede çalıştığı öğrenildi. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı. - SEUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Güney Kore'de Balıkçı Teknesi Battı - Son Dakika

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