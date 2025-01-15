Güney Kore'de Trajik Olay: Başkanlık Soruşturmasında Kendini Yaktı - Son Dakika
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Güney Kore'de Trajik Olay: Başkanlık Soruşturmasında Kendini Yaktı

Yoon Suk Yeol'un tutuklandığı soruşturma ofisi önünde bir kişi kendini ateşe verdi, yaşamını yitirdi.

15.01.2025 16:48
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Güney Kore'de yetkileri askıya alınan Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un sorgulandığı soruşturma ofisinin önünde bir kişi kendini yaktı.

Güney Kore'de yetkileri askıya alınan Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, mahkeme kararı üzerine bugün yerel saatle 10.33'te tutuklandı. Yoon'un götürüldüğü Gwacheon şehrindeki Üst Düzey Yetkililer Hakkındaki Yolsuzlukları Soruşturma Ofisi'nin (CIO) önünde bir kişi yerel saatle 20.05 sıralarında kendini ateşe verdi. Polis tarafından yapılan açıklamaya göre olayda ağır yaralanan 60'lı yaşlardaki şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Hakkında azil süreci başlatılmıştı

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol "Muhalefetin devlet karşıtı faaliyetlerde bulunduğu" iddiasıyla 6 saat süren bir sıkıyönetim ilan etmiş, Ulusal Meclis'te yapılan oylama ile Yoon hakkında azil süreci başlatılmıştı. Yetkileri askıya alınan Yoon hakkında soruşturma açılırken, Yoon ise soruşturma komisyonun ifade verme çağrılarını yanıtsız bırakmıştı. Mahkeme kararı ile Yoon'u tutuklamaya yönelik ilk girişim, Başkanlık Güvenlik Servisi'nin polisi başkanlık konutuna almaması nedeniyle başarısız olmuştu. Bugün Yoon, Başkanlık Güvenlik Servisi'nin (PSS) itirazına rağmen tutuklanmıştı. - SEUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Güney Kore'de Trajik Olay: Başkanlık Soruşturmasında Kendini Yaktı - Son Dakika

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