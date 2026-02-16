Güngören'de Banka Soğukluğunda Hırsızlık - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Güngören'de Banka Soğukluğunda Hırsızlık

Güngören\'de Banka Soğukluğunda Hırsızlık
16.02.2026 14:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güngören'de, bankadan çekilen 1.7 milyon lira sokak ortasında hırsızlar tarafından çalındı.

İstanbul Güngören'de iki kişinin bankadan çektiği 1 milyon 700 bin lira, sokak ortasında 3 hırsız tarafından çalındı. Şüpheliler kısa sürede yakalanırken, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay 21 Ocak'ta Güngören Mehmet Nesih Özmen Mahallesi, Fatih Caddesi'nde saat 15.21 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.E. bankadan çektiği 1 milyon 700 bin lirayı yolda yanında bulunan arkadaşı A.A.'ya verdi. Bu sırada iki arkadaşın yanına, 3 kişi yanaştı. Hırsızlar, para dolu poşeti zorla alıp otomobile binerek olay yerinden kaçtı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceledi. Gasp olayını D.Ç. (40), O.Ç. (34) ve M.D.'nin (32) gerçekleştirdiği tespit edildi. Çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen şüpheliler kısa sürede yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hırsızlık, Güvenlik, 3. Sayfa, Banka, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Güngören'de Banka Soğukluğunda Hırsızlık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Baygın halde yerde yatan öğretmenin üzerinden geçti Baygın halde yerde yatan öğretmenin üzerinden geçti
Dışişleri’nden İsrail’in ’Batı Şeria’ hamlesinde sert tepki Dışişleri'nden İsrail'in 'Batı Şeria' hamlesinde sert tepki
Burak Yılmaz’dan hakeme sert tepki: Kocaelispor’la barışmaya gelmiş Burak Yılmaz'dan hakeme sert tepki: Kocaelispor'la barışmaya gelmiş
Amedspor liderlik fırsatını tepti Amedspor liderlik fırsatını tepti
Ünlü fenomenden Muhammed Salah’a Ramazan çağrısı: O taktiği bana da ver Ünlü fenomenden Muhammed Salah'a Ramazan çağrısı: O taktiği bana da ver
Ali Babacan’dan Özgür Özel’e rest: Kavga çıkar Ali Babacan'dan Özgür Özel'e rest: Kavga çıkar

14:59
Amedspor’u liderlikten eden Sakaryaspor teknik direktörünün zil sesi bomba
Amedspor'u liderlikten eden Sakaryaspor teknik direktörünün zil sesi bomba
14:59
Ne altın ne gümüş İşte İslam Memiş’in 2026 için şampiyonluk adayı
Ne altın ne gümüş! İşte İslam Memiş'in 2026 için şampiyonluk adayı
14:17
Feti Yıldız’dan “Umut hakkı“ açıklaması: Ortak raporda içerik olarak mutlaka olacak
Feti Yıldız'dan "Umut hakkı" açıklaması: Ortak raporda içerik olarak mutlaka olacak
14:11
İnfial yaratan görüntü Ajanlar gençleri darbedip araçlara bindirdi
İnfial yaratan görüntü! Ajanlar gençleri darbedip araçlara bindirdi
14:03
İmamoğlu “Jeti var“ iddialarına ilk kez yanıt verdi
İmamoğlu "Jeti var" iddialarına ilk kez yanıt verdi
13:32
İran’dan Türkiye’ye dikkat çeken teklif: Biz hazırız
İran'dan Türkiye'ye dikkat çeken teklif: Biz hazırız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 15:09:37. #7.11#
SON DAKİKA: Güngören'de Banka Soğukluğunda Hırsızlık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.