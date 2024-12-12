Güngören'de Bina Çöktü, Panik Yaşandı

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Güngören'de kentsel dönüşüm çerçevesinde iş makineleri ile yıkımı yapılan bina çöktü. Çökme sonrası vatandaşların yaşadığı panik kameraya yansıdı.

Olay, saat 13: 00 sıralarında Güngören Haznedar Mahallesi Marmara Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında iş makineleri ile yıkımı yapılan 5 katlı bina çöktü. Çökme sonrası vatandaşların yaşadığı panik kameraya yansıdı. İş makinesi ile yıkım yapıldığı esnada çöken bina sonrası çevrede yoğun toz bulutu olduğu görüldü. - İSTANBUL